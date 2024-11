Phim "Harbin" của Hyun Bin bị lu mờ trước "Squid Game 2"?

Phim của Hyun Bin sẽ ra rạp vào ngày 25/12. Ảnh: Nhà sản xuất

Không chỉ ở Việt Nam, mà tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác ở châu Á, tháng 12 (tháng cuối năm) vẫn được xem là mùa cao điểm của các rạp chiếu phim.

Tính riêng ở phòng vé Hàn Quốc tháng 12, có tới 4 bộ phim sẽ ra rạp là "One Win" (Chiến thắng duy nhất, Song Kang Ho đóng), "The Firefighters" (Lính cứu hỏa, Joo Won đóng), "About Family" (Gia đình, Kim Yun Seok/Lee Seung Gi đóng) và "Harbin" (Cáp Nhĩ Tân, Hyun Bin/Hwang Jung Min/Lee Dong Wook đóng).

Đáng chú ý, 3/4 phim đang dự kiến phát hành vào đầu hoặc giữa tháng 12 - tránh thời điểm ngày 26/12 - khi phần 2 series phim sinh tồn ăn khách "Squid Game" (Trò chơi con mực) trở lại.

Vậy nên việc "Harbin" xác nhận ra rạp vào ngày 25/12 vừa nhận được chú ý nhưng cũng có không ít lo ngại. Trong đó, truyền thông cho rằng, việc phát hành bộ phim chỉ một ngày trước "Squid Game 2" có thể làm lu mờ bộ phim.

Theo báo Hàn Quốc, sự mong đợi của khán giả dành cho "Squid Game 2" đã khiến mọi sự quan tâm đổ dồn vào dự án thay vì các đối thủ.

Lí do vì phần đầu tiên ra mắt năm 2021 đã trở thành series phim được xem nhiều nhất của Netflix, với hơn 1,41 tỉ giờ xem, tạo nên một hiện tượng toàn cầu.

Phần khác, ở phần 2, ngoài Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon (diễn viên phần 1), các thành viên mới sẽ có Kang Ha Neul, Im Siwan, Park Gyu Young, Lee Jin Wook, Yang Dong Geun...

Thậm chí, việc Netflix chọn phát hành phim vào ngày 26/12 cũng là một chiến lược, khi thời điểm này trùng với kì nghỉ lễ kéo dài ở nhiều quốc gia, giúp khán giả có thể thưởng thức một cách thoải mái nhất.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng để "Harbin" có thể "lội ngược dòng" nếu làm tốt khâu nội dung, hình ảnh, diễn xuất.

Tác phẩm được tiết lộ có kinh phí sản xuất khoảng 28 tỉ won (21 triệu USD), do Woo Min Ho - người từng tạo nên thành công của "Inside Men" (Điệp vụ kép, 2015) làm đạo diễn, và được nhiều tờ báo Hàn Quốc đánh giá là bộ phim được mong đợi nhất trong năm.

Trước đó, News1 tiết lộ, tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, giới truyền thông quốc tế ca ngợi bộ phim vì nội dung hấp dẫn, những cảnh hành động đẹp mắt. Trong khi đó, khán giả đánh giá "Harbin" là một kiệt tác, với hình ảnh đẹp mắt, diễn xuất đầy cảm xúc của các diễn viên.

Đảm nhận vai nam chính Ahn Jung Geun - nhà hoạt động quyết tâm giành độc lập, Hyun Bin cho thấy sự nỗ lực thay đổi về ngoại hình. Nam diễn viên tiết lộ, anh đã đọc kịch bản rất nhiều lần và tìm thấy nhiều góc nhìn khác nhau của nhân vật.

Trên phim trường, anh tiếp cận vai diễn bằng sự chân thành, cố gắng thể hiện những phân cảnh hành động chân thực, đẹp mắt cho khán giả. Nhưng tác phẩm có thắng về doanh thu hay không vẫn còn phải chờ tới khi chính thức phát hành.