"The Super Mario Bros. Movie" trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2023 cho tới hiện tại. Bộ phim đồng thời là "bom tấn" thứ 5 trong thời kỳ hậu đại dịch gia nhập “câu lạc bộ 1 tỷ USD ”, sau "Spider-Man: No Way Home"; "Top Gun: Maverick"; "Jurassic World: Dominion" và "Avatar: The Way of Water".

Phim hoạt hình thứ 10 cán mốc 1 tỷ USD

Anh em Mario đã "làm nên chuyện" tại phòng vé 2023. (Ảnh: IT).

Cụ thể, bộ phim hoạt hình của Universal là "The Super Mario Bros. Movie" đã đạt được một cột mốc quan trọng mới khi vượt mốc 1 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu. Bộ phim cũng đã giữ vị trí là bộ phim có doanh thu cao nhất trong bốn dịp cuối tuần liên tiếp, phá vỡ các kỷ lục phòng vé. Điều này khiến bộ phim trở thành bộ phim hoạt hình thứ 10 từng đạt mốc tỷ đô, vượt qua "Minions: The Rise of the Gru", thu về 942,5 triệu đô vào năm 2019.

Bộ phim được phát hành tại Mỹ và Canada vào ngày 5/4 và thu về hơn 200 triệu USD ở Bắc Mỹ và gần 380 triệu USD quốc tế trong 5 ngày công chiếu. Bộ phim này đã vượt qua "Ant Man and the Wasp: Quantumania" khi đã thu được 225,3 triệu USD trên toàn cầu trong thời gian phát hành vào tháng hai.

Dựa trên trò chơi điện tử cổ điển của Nintendo, bộ phim có sự tham gia của Chris Pratt trong vai Mario, Charlie Day trong vai Luigi và Anya Taylor-Joy trong vai Công chúa Peach. Câu chuyện kể về Mario và Luigi, hai thợ sửa ống nước ở Brooklyn, tình cờ đến được một "thế giới mới kỳ diệu" thông qua một đường ống bí ẩn khi đang làm việc dưới lòng đất để sửa chữa đường ống dẫn nước. Khi họ đột ngột lạc mất nhau, Mario đã "hoàn thành" nhiệm vụ tìm Luigi.

Phim còn có sự tham gia của Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson và Sebastian Maniscalco, với sự xuất hiện đặc biệt của nam diễn viên Charles Martinet, người lồng tiếng chính thức cho nhân vật Mario trong trò chơi điện tử.