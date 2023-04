Phim Mario tiếp tục lập kỷ lục về doanh thu

Bộ phim "Super Mario Bros." do Universal sản xuất đang tiếp tục chuỗi thành công, lập nên những kỷ lục mới tại phòng vé toàn thế giới. Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng đã thu về hơn 400 triệu USD trên toàn thế giới chỉ sau một tuần. Bộ phim đã kiếm được 240 triệu USD trong nước và thêm 194 triệu USD từ các thị trường nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 434 triệu USD.

Bộ phim hiện đã vượt qua bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử trước đó của Universal mang tên "Warcraft", thu về 439 triệu USD trên toàn thế giới. Với thành tích này, "Super Mario Bros." là bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé toàn cầu. Bộ phim đã vượt qua các phim chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng khác như "Thám tử Pikachu", "Rampage", "Sonic the Hedgehog 2" và "Uncharted".

Phim Mario tiếp tục lập kỷ lục. (Ảnh: IT).

"Super Mario Bros." đã lập kỷ lục mới trong ngày đầu công chiếu, thu về 31 triệu USD, tiếp theo lần lượt là 26 triệu USD và 55 triệu USD vào hai ngày sau đó. Trong 5 ngày, bộ phim đã phá vỡ nhiều kỷ lục, thu về 204 triệu USD ở Bắc Mỹ. Đây là doanh thu mở màn lớn nhất từ trước đến nay đối với phim chuyển thể từ trò chơi điện tử, doanh thu mở màn lớn nhất trên toàn thế giới đối với phim hoạt hình và doanh thu mở màn lớn nhất năm 2023.

Với sự tham gia lồng tiếng của Chris Pratt và Charlie Day, "Super Mario Bros." đưa người xem vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng những anh em thợ sửa ống nước được yêu quý trong một thế giới giả tưởng mới. Mặc dù đây không phải là bản chuyển thể đầu tiên của loạt trò chơi điện tử nổi tiếng, nhưng bộ phim live-action năm 1993 do Bob Hoskins và John Leguizamo thủ vai chính đã không thành công ở phòng vé.

Trong lịch sử, các bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử thông thường "được ăn cả ngã về không". Trong khi, một số bộ phim như "Warcraft" đã thu về hơn 400 triệu USD trên toàn cầu, thì một số khác, như "Prince of Persia: Sands of Time" và "Assassin's Creed" đã thất bại. Sự thành công của "Super Mario Bros." ngay từ khi ra mắt hứa hẹn sẽ nhiều chuyển thể trò chơi điện tử hơn được các nhà sản xuất thực hiện. Thành công của "Super Mario Bros." là một chiến thắng khác của Illumination, hãng đang nhanh chóng trở thành một xưởng phim hoạt hình nổi bật với các loạt phim như "Despicable Me" và "Sing".