Phim hot Hãy nói lời yêu tập 15: Ông Tin nói chuyện ly hôn vợ với con gái

Phim Hãy nói lời yêu tập 14 có nhiều diễn biến kịch tính khi Bình bị vợ đưa đơn ly hôn. Với nhiều bê bối tình ái nên vợ Bình tuyên bố anh ta không được chia tài sản khiến Bình căm tức. Ông Tín cho rằng vì bà Hoài cố tình xới tung chuyện My bị lừa tình để trả thù cho con gái mà bị người ta chơi khăm lại.

Ở tập này có vài diễn biến hài hước khi My và Tú rủ nhau đi uống rượu say khướt không biết đường về rồi cả hai cùng gọi điện cho Phan và Duy. Hai người này tỏa đi tìm và đưa đôi bạn thân về căn hộ của My.

Hãy nói lời yêu tập 15

Phim Hãy nói lời yêu tập 15 cho thấy cảnh ông Tín nói quyết định ly hôn bà Hoài với My. My tất nhiên phải chất vấn bố việc ông có con riêng với Trâm cũng như việc ly hôn của bố mẹ sẽ mãi mãi không có đường quay lại khi bên ngoài ông Tín đang có một người phụ nữ khác.

Khi Tú định ra ngoài ở, Duy tỏ ý không hài lòng và nói nếu ra ngoài ở thì nghỉ việc luôn. Tú ngạc nhiên hỏi: "Sao anh buồn cười thế? Chỗ ở với công việc thì liên quan gì đến nhau?". Duy đáp thẳng thừng: "Anh thấy liên quan vì anh là chủ ở đây". Nghe vậy Tú vẫn kéo va ly đi và lại bị Duy mắng: "Em bị ngáo à? Anh nói thế nào em mới chịu nghe". Khi Tú nói: "Em có liên quan gì đến anh đâu mà anh làm loạn lên thế?", Duy không đáp lại mà hôn Tú.

Phim Hãy nói lời yêu tập 15 còn hé lộ tình tiết Minh đã gọi điện cho My cầu cứu vì bị mẹ kiểm soát, thậm chí là “tra tấn” việc học.