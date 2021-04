Phim hot Hãy nói lời yêu tập 6: Bố mẹ My bắt gặp cảnh "nhạy cảm" của con gái

Phim Hãy nói lời yêu tập 5 hé lộ Phan là anh bạn cùng lớp hơn tuổi My tình cờ gặp lần đầu trên xe buýt. Và My khá sốc khi Phan rất keo kiệt, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến tiền. Họ tình cờ gia nhập chung nhóm về đề án dạy ngoại ngữ cho trẻ em vùng cao. Phan làm ý tưởng nội dung đề án còn My thuyết trình. Trong buổi thuyết trình, My đến trễ nên Phan nhận nhiệm vụ đèo cô bằng xe máy từ trường đến chỗ thuyết trình. Vì đi vội nên cả hai va chạm với một người phụ nữ bán hàng rong. My thì bị té nhưng Phan chỉ chăm chăm xem xe có trầy xước không, áo của anh có bị rách. Do My mặc váy quá ngắn nên Phan cởi áo khoác đưa cho cô trùm chân khi ngồi xe.

Tại buổi thuyết trình, Bình có trong hội đồng giám khảo. Nhìn hình ảnh My đứng trên sân khấu khá tự tin khiến Bình càng trúng “tiếng sét”.

Trong lúc say mê thuyết trình, My không để ý vết thương ở đầu gối đang chảy máu do té xe. Còn Phan và Bình thì đều nhìn thấ

Dự án của Phan và My cuối cùng cũng được chọn khiến cả nhóm vui mừng. Phan chủ động mời My đi ăn lẩu… Tuy nhiên, một diễn biến thú vị trong tập này là My dẫn cả Tú đến quán lẩu khiến Phan hơi chột dạ. Có vẻ như đây là hành động cố tình của My cho bỏ ghét vì My biết Phan rất keo kiệt. Đang ăn thì Phan muốn nói chuyện riêng với My. Anh chủ động đề nghị thanh toán 2 phần hóa đơn còn My 1 phần khiến cô lại sốc…

Phim Hãy nói lời yêu tập 6 hé lộ cảnh My bị trộm vào phòng trọ cỗm hết đồ đạc, tiền bạc nên Tú phải chia tiền cho My xài. Vì dù sao Tú cũng đang đi làm phục vụ ở quán cà phê của Duy.

Một diễn biến rất thú vị trong tập này là Phan không hiểu vì lý do gì lại nhận lời đến dọn dẹp nhà trọ của My. Trong lúc đang dọn My hậu đậu làm đổ ly nước vào người Phan. Đang mặc chiếc áo thun, My nghịch ngợm kiểu gì khiến chiếc áo bay khỏi người Phan khiến anh phải ở trần còn My khá bối rối vì nhìn rõ body của Phan. Đúng lúc ấy vợ chồng bà Hoài tìm được nhà trọ của con gái, xuất hiện bất thình lình trong tình huống “tình ngay lý gian” của My và Phan.