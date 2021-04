Phim hot Hãy nói lời yêu tập 5: Hoàng My bị thương ở chân

Phim hot Hãy nói lời yêu tập 5: My bị thương ở chân

Trong phim Hãy nói lời yêu tập 4, My cuối cùng cũng gặp được Tú. Dù rất sợ làm phiền bạn thân nhưng trước sự chân thành của My, Tú quyết định cả hai vẫn làm bạn bè với nhau. Họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại. My còn đưa Tú về nhà bà cô khó ưa chơi cho biết nhưng bị bà này xài xể nên My tỏ ra khó chịu, cãi lại khiến bà cô bất mãn gọi điện cho bố mẹ My lên thành phố mắng vốn.

My sau khi giải thích bố mẹ vẫn không hiểu nên cô cũng cãi lại. Vậy là họ để mặc cho bà cô quyết định và My kéo vali rời khỏi nhà. Cô tìm thuê được nhà trọ cũng khá tươm tất nhưng phải vét hết số tiền mà bà cô đưa lại để cọc hai tháng tiền nhà.

Cũng trong tập này, My va vào Phan trên xe bus và làm rơi laptop của anh. Phan nằng nặc đòi My phải bồi thường chi phí và giữ chứng minh thư của cô đến khi được thanh toán đủ.

Hãy nói lời yêu tập 5

Trong tập 5 phim Hãy nói lời yêu, sau khi sửa xong laptop, Phan đã tìm gặp My và đưa cô hoá đơn. Nhìn tờ chi phí, My ngập ngừng: "217 nghìn? Hôm qua tôi đưa cho anh 200 nghìn rồi, còn thiếu 17 nghìn nữa".

Mặc dù đã nói khéo nhưng Phan vẫn chi li từng đồng với My. Bất đắc dĩ, My phải trả thêm 20 nghìn. Tuy nhiên, Phan vẫn trả lại cô tiền thừa và nói: "Việc gì phải ra việc đấy chứ".

Trong diễn biến khác, bà Hoài sốt ruột ra mặt khi nghĩ về cuộc sống hiện tại My. Nhìn vợ lo lắng, ông Tín đã nhanh chóng trấn tĩnh: "Có khi nó tự lập lại tốt hơn mình nghĩ, cứ kệ nó đi em ạ". Vì chưa quên được chuyện cũ, bà Hoài "bóng gió" với chồng: "Từ trước đến giờ em thấy, cứ để mặc kệ cái gì thì đều có kết cục chả ra làm sao cả".





Trong tập 5 "Hãy nói lời yêu", My và Phan gặp sự cố trong buổi thuyết trình đề án của nhóm. My bị thương chảy máu ở chân nhưng vẫn gắng gượng thực hiện bài thuyết trình. Chấn thương của My đã lọt vào tầm mắt của thầy giáo Bình.