Trong phim King The Land tập 11, Gu Won (Lee Jun Ho) và Sa Rang có màn bày tỏ ngọt ngào khép lại chuyến đi du lịch tại Thái Lan. Sau đó, cặp đôi cùng những người bạn thân của Sa Rang trở về với lịch trình công việc bận rộn tại tập đoàn The King Group. Trong tập phim này, Gu Won đối mặt với việc "khó nhằn" là chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập khách sạn. Tuy nhiên, anh được thông báo danh sách khách mời trong sự kiện kỷ niệm vẫn chưa được chốt. Trước đó, Gu Won không ngại "tuyên chiến" với Gu Hwa Ran (Kim Sun Young) - người chị gái độc đoán đang muốn thừa kế tập đoàn The King Group.

Dù đã biết Gu Won phụ trách chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập khách sạn nhưng Gu Hwa Ran vẫn âm thầm chống phá công việc của em trai cùng cha khác mẹ từ phía sau. Cô dự định mời Nghị sĩ Park lên phát biểu trong dịp đặc biệt này nhưng em trai lại mời những người bình dị, thật sự gắn bó, cống hiến cho The King Group xuyên suốt những năm qua.

Phim King The Land tập 11: Gu Won không ngại "tuyên chiến" với chị gái. (Ảnh: Chụp màn hình JTBC Drama)

Hành động của Gu Won đúng như những gì anh đã khẳng định với chị gái trước thềm sự kiện này diễn ra. "Đây là trách nhiệm của em, nên em sẽ tự xử lý", Gu Won nói.

Khép lại buổi tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập khách sạn do Giám đốc Gu Won thực hiện mang nhiều ý nghĩa và thành công. Tuy nhiên, Gu Hwa Ran lại cho rằng em trai đã làm hỏng mọi thứ.

Phim King The Land tập 12: Yoona bị khách hàng "làm khó", quản lý phản bội Lee Jun Ho?

Phim King The Land tập 12 lên sóng vào tối nay (23/7) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Gu Won vừa tận hưởng khoảng không gian riêng tư bên nhau tại nhà riêng của Sa Rang thì liền bị những người bạn "không mời mà tới". Chứng kiến cảnh cặp đôi tình tứ khiến những người bạn thân và quản lý của Gu Won ngỡ ngàng.

Phim King The Land tập 12: Yoona bị khách hàng "làm khó". (Ảnh: Chụp màn hình JTBC Drama)

Trong công việc, Gu Won và Sa Rang phải đối mặt với không ít khó khăn. Sa Rang vốn là nữ nhân viên ưu tú 2 năm liên tiếp, thậm chí bố của Gu Won - Chủ tịch The King Group từng có lần khen ngợi cô. Tuy nhiên, trong phim King The Land tập 12, Sa Rang bất ngờ khiến một vị khách đình đám tỏ thái độ không hài lòng, tức giận đến nỗi ném đồ và buông lời trách móc: "Đào tạo nhân viên kiểu gì vậy?".

Ở diễn biến khác, Giám đốc Gu Won cũng phải đối mặt với người chị gái luôn muốn vùi dập mình. Trong khi Chủ tịch The King Group bất ngờ đưa ra yêu cầu cho những người thừa kế: "Hãy viết báo cáo xem các con muốn đưa King Group thành tập đoạn thế nào". Điều này Gu Won rơi vào tình thế khó khăn khi bên cạnh anh chỉ có quản lý No hỗ trợ. Tuy nhiên, quản lý No cũng bị Gu Hwa Ran lôi kéo khi cả hai đã có cuộc gặp gỡ. "Vậy chị có thể nâng đỡ tôi được đến đâu?", quản lý No hỏi Gu Hwa Ran.

Liệu Lee Jun Ho có bị quản lý No có phản bội? Phải chăng Sa Rang vì yêu nên đã chểnh mảng trong công việc?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).

Phim King The Land tập 12: quản lý phản bội Lee Jun Ho? (Nguồn: Clip FB JTBC Drama)