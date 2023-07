Trong phim King The Land tập 10, Giám đốc Gu Won đã có chuyến đi du lịch tại Thái Lan vui nhộn với Sa Rang cùng những người bạn thân của cô. Gu Won cố tình che giấu thân phận mình là Giám đốc King The Land để có thể dễ dàng hòa nhập với những người bạn thân của Sa Rang. Họ đều là những nhân viên xuất sắc khi làm việc tại tập đoàn The King Group của gia đình Gu Won. Trong suốt chuyến đi du lịch, Gu Won muốn có không gian riêng tư với bạn gái nhưng đều bất thành khi phải tham gia các hoạt động chung của mọi người. Dù vậy cặp đôi vẫn tranh thủ ở mọi thời điểm lén dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Giám đốc Gu Won (thứ hai từ trái sang) đã có chuyến đi du lịch tại Thái Lan vui nhộn với Sa Rang (thứ ba từ trái sang) cùng những người bạn thân của cô trong phim King The Land tập 10. (Ảnh: JTBC Drama)

Trước khi khép lại chuyến du lịch tại Thái Lan, Gu Won và Sa Rang "đánh liều" công khai trước bạn thân và quản lý để đi chơi riêng. Sự lãng mạn và quan tâm chu đáo từ Giám đốc King The Land khiến Sa Rang cảm động. "Em hạnh phúc đến nỗi phải tự hỏi, liệu mình có đáng được như vậy không? Em không ngừng mong rằng mình sẽ tiếp tục được hạnh phúc như vậy", Sa Rang bày tỏ với Gu Won.

Đáp lại tâm nguyện của bạn gái, Giám đốc King The Land khẳng định: "Anh sẽ khiến từng ngày của em đều tràn ngập hạnh phúc".

Cặp đôi chính "đánh liều" đi chơi riêng khiến hội bạn thân ngỡ ngàng. (Ảnh: JTBC Drama)

Phim King The Land tập 11: Lee Jun Ho bất ngờ bị đánh, Yoona quyết tâm tìm mẹ ruột cho bạn trai

Phim King The Land tập 11 lên sóng vào tối nay (22/7) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Gu Won đối mặt với việc "khó nhằn" là chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập khách sạn. Tuy nhiên, anh được thông báo danh sách khách mời trong sự kiện kỷ niệm vẫn chưa được chốt. Trước đó, Gu Won không ngại "tuyên chiến" với Gu Hwa Ran (Kim Sun Young) - người chị gái độc đoán đang muốn thừa kế tập đoàn The King Group. Dù đã biết Gu Won phụ trách chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập khách sạn nhưng Gu Hwa Ran vẫn âm thầm chống phá công việc của em trai cùng cha khác mẹ từ phía sau.

Trong phim King The Land tập 11, Gu Won đã gạt phăng danh sách từ chị gái kèm lời khẳng định: "Đây là trách nhiệm của em, nên em sẽ tự xử lý". Ngoài ra, anh đã chắc chắn danh sách khách mời đã được chốt.

Giám đốc King The Land được nữ nhân viên an ủi bằng nụ hôn ngọt ngào sau khi bị đánh. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC Drama)

Ngoài công việc, chuyện tình cảm của Giám đốc King The Land và nữ nhân viên tiếp tục được khai thác sau chuyến đi du lịch tại Thái Lan. Gu Won tiếp tục có màn "đụng độ" với "người phụ nữ quyền lực" là bà nội của Sa Rang. Lần này, nhân vật do Lee Jun Ho đóng bất ngờ bị bà nội của Sa Rang đánh cho đau điếng vì tưởng trộm đột nhập trong nhà bếp. Ngay sau đó, anh được bạn gái an ủi bằng nụ hôn ngọt ngào. Trước đó, mối quan hệ của Sa Rang và Gu Won đã bị bà của cô phát hiện. Dù là con trai Chủ tịch tập đoàn The King Group nhưng bà của nữ nhân viên thẳng thắn chê bai Gu Won: "Cậu không đạt tiêu chuẩn làm người yêu của Sa Rang".

Dù ngoài mặt chê bai Gu Won nhưng bà vẫn cho anh là "ứng cử viên số 1 làm chồng của Sa Rang". Thậm chí, bà nội của nữ nhân viên không biết Gu Won là con trai của Chủ tịch tập đoàn The King Group nên bà đã đưa anh đến ngân hàng để làm thủ tục mua nhà trả góp cho hai cháu nếu sau này cả hai quyết định về chung một nhà.

Liệu Gu Won thông tin gì về mẹ ruột sau cuộc gặp gỡ với người làm việc lâu nhất khách sạn? (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC Drama)

Ở diễn biến khác, Sa Rang quyết tâm đi tìm tung tích người mẹ bí ẩn của Gu Won. Trong phim King The Land tập 11 có cảnh Gu Won có cuộc gặp gỡ riêng người làm việc lâu nhất khách sạn. Đây cũng là niềm hy vọng cho anh có thể biết được sự thật về mẹ ruột của mình. Liệu Gu Won thông tin gì về mẹ ruột sau cuộc gặp gỡ với người làm việc lâu nhất khách sạn?

Con trai của Chủ tịch tập đoàn The King Group có thành công chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập khách sạn?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).

Phim King The Land tập 11: Lee Jun Ho bất ngờ bị đánh. (Nguồn clip: FB JTBC Drama)