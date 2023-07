Phim King The Land tập 9: Lee Jun Ho bị "người phụ nữ quyền lực" chê không đạt tiêu chuẩn yêu Yoona

Mở đầu phim King The Land (Khách sạn vương giả) tập 8, hoàng tử Ả Rập tỏ ra phẫn nộ khi biết mình bị Giám đốc Gu Won lừa gạt, chiếm mất vai trò "chú rể" trong trải nghiệm đám cưới truyền thống cùng "cô dâu" Sa Rang. Để có không gian riêng với nữ nhân viên, hoàng tử Ả Rập đã tổ chức một bữa tiệc sang trọng tại King The Land. Anh mời Sa Rang làm nữ chính của buổi tiệc trong khi đó Giám đốc Gu Won bất ngờ trở thành người phục vụ bất đắc dĩ.

Chứng kiến cảnh Sa Rang mặc bộ trang phục sang trọng và được hoàng tử Ả Rập bất ngờ quỳ gối cầu hôn cùng chiếc nhẫn kim cương "khủng", Giám đốc Gu Won "đứng ngồi không yên", phản đối quyết liệt. Trước phản ứng của Gu Won, Sa Rang đã từ chối khéo léo lời cầu hôn của hoàng tử Ả Rập. Sau đó, cả ba người đã có buổi tiệc vui vẻ với nhau trước khi hoàng tử Ả Rập về nước.

Nhờ thành công đón tiếp hoàng tử Ả Rập tại King The Land, Gu Won ghi điểm với bố là Chủ tịch tập đoàn The King Group. Anh cũng không ngại "tuyên chiến" với chị gái Gu Hwa Ran (Kim Seon Young). Bởi vì Gu Won muốn chủ động giành lấy quyền quản lý tập đoàn, giúp nhân viên thoát khỏi sự bất công khi làm việc dưới quyền của người chị độc đoán, ích kỷ.

Phim King The Land tập 8 có cảnh hẹn hò lãng mạn của Sa Rang (Yoona) và Gu Won (Lee Jun Ho). (Ảnh trong phim)

Khép lại phim King The Land tập 8 là cảnh hẹn hò lãng mạn của Gu Won và Sa Rang. Trước đó, Giám đốc King The Land được hai cô bạn thân của Sa Rang khích lệ anh hãy mạnh dạn hẹn hò chính thức với Sa Rang. Nhờ vậy, Gu Won đã mời nữ nhân viên đến một địa điểm mà anh xuất hiện trong vai trò đầu bếp chính, tự tay nấu những món ăn ngon cho bạn gái. Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi ngọn lửa bùng lên trong lúc Gu Won nấu ăn khiến cho hệ thống báo cháy hoạt động. Bữa tiệc tối của cặp đôi bị phá hỏng do hệ thống báo cháy tự động phun nước nhưng vô tình tạo ra khung cảnh lãng mạn cho Giám đốc King The Land thổ lộ tình cảm với Sa Rang. Cặp đôi chính lần đầu trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào khiến người xem phấn khích.

Theo thống kê của Nielsen Korea, phim King The Land tập 8 đã ghi nhận rating 12,3%, đạt kỷ lục cao nhất kể từ khi bộ phim này lên sóng.

Cặp đôi chính lần đầu trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào khiến người xem phấn khích. (Ảnh trong phim)

Phim King The Land tập 9: Lee Jun Ho bị "người phụ nữ quyền lực" chê không đạt tiêu chuẩn yêu Yoona

Phim King The Land tập 9 lên sóng vào tối nay (15/7) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, cặp đôi Gu Won và Sa Rang bắt đầu mối quan hệ hẹn hò nên gặp không ít khó khăn khi đối mặt nhau tại nơi làm việc. Cả hai bị đồng nghiệp để ý nên đã cố gắng che giấu chuyện tình cảm. Cũng vì vậy, Giám đốc King The Land và nữ nhân viên không tránh khỏi những giận hờn, bất đồng quan điểm như bao cặp đôi khác. Gu Won tỏ ra giận dỗi khiến Sa Rang phải dỗ dành.

Đáng chú ý, mối quan hệ của Sa Rang và Gu Won bị bà của cô phát hiện. Dù là con trai Chủ tịch tập đoàn The King Group nhưng bà của nữ nhân viên thẳng thắn chê bai Gu Won: "Cậu thích Sa Rang phải không? Cậu không đạt tiêu chuẩn làm người yêu của Sa Rang". Thậm chí, bà của nữ nhân viên tỏ ra ngỡ ngàng khi phát hiện Gu Won hôn trộm cháu gái trong lúc cô đang ngủ.

Bà của Sa Rang thẳng thắn chê bai Gu Won: "Cậu không đạt tiêu chuẩn làm người yêu của Sa Rang" trong phim King The Land tập 9. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Liệu chuyện tình cảm của Gu Won và Sa Rang có bị đồng nghiệp phát hiện? (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Dù vậy Giám đốc Gu Won không bỏ cuộc khi theo đuổi nữ nhân viên. Anh ghi điểm với bà của Sa Rang khi kịp thời đỡ lấy bà khi bà bị ngã từ trên cao xuống. Có lẽ sau hành động này mà bà của Sa Rang đồng ý cho cháu gái hẹn hò với Gu Won.



Ở diễn biến khác, Gu Won tiếp tục đối đầu với người chị gái cùng cha khác mẹ, muốn trở thành người thừa kế tập đoàn The King Group. "Tôi sẽ đảm nhận cả khách sạn", Gu Won khẳng định trước chị gái Gu Hwa Ran.

Liệu chuyện tình cảm của Gu Won và Sa Rang có bị đồng nghiệp phát hiện? Giám đốc Gu Won có màn đối đầu thế nào với chị gái độc đoán, ích kỷ?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).

Phim King The Land tập 9: Lee Jun Ho bị "người phụ nữ quyền lực" chê bai không đạt tiêu chuẩn làm người yêu Yoona. (Nguồn clip: FB JTBC Drama)