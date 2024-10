Phim mới của Thành Long bị chê sỉ nhục người xem

Tháng 10, Thành Long (Jackie Chan) tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm thuộc thể loại hành động, hài hước, gọi là Panda Plan . Phim có cốt truyện khá đơn giản khi Thành Long vào vai chính mình tham gia hoạt động giải cứu chú gấu trúc nhỏ Hu Hu trong sở thú khỏi đám tay sai của một ông trùm Trung Đông.

Với danh tiếng toàn cầu của Thành Long, Panda Plan nhận được không ít sự kỳ vọng vào chất lượng. Tuy nhiên, thành phẩm lại là một thất bại ê chề khác của nam diễn viên 70 tuổi sau bom xịt phòng vé A Legend ( Truyền thuyết ) vào tháng 7. Khán giả cuối cùng phải thừa nhận thời đại của siêu sao võ thuật Trung Quốc đã qua.

Thành Long tái xuất màn ảnh rộng với phim mới nhưng không được đánh giá cao.

Cây viết James Marsh của SCMP tuyên bố Panda Plan là bộ phim giải trí tệ hại và sỉ nhục người xem, chỉ đạt 1/5 sao. Điều này được thể hiện ngay từ một chi tiết nhỏ là dòng chữ cảnh báo ở cuối phim. Cụ thể, nhà sản xuất cho biết “Không có động vật nào bị làm hại trong quá trình thực hiện bộ phim” trước khi làm rõ “Tất cả động vật đều là hiệu ứng hình ảnh”.

Theo nhà bình luận, dòng cảnh báo hoàn toàn thừa thãi bởi người xem dễ dàng nhận ra sự thật đó trong quá trình xem phim. Thật khó để tưởng tưởng thứ kỹ xảo “ba xu” đó vẫn còn tồn tại trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ kỹ xảo sơ sài, vai diễn của Thành Long nhạt nhẽo đến không ngờ. Suốt diễn biến phim, tài tử gạo cội tỏ ra khiêm tốn bằng cách thú nhận không tài giỏi, mạnh mẽ như vẻ ngoài trên màn ảnh, còn đùa cợt về chiếc mũi to của mình. Tuy nhiên cuối cùng, Panda Plan lại khắc họa Thành Long là nhân vật anh hùng, dễ mến, không ngần ngại liều mạng để bảo vệ con gấu trúc “fake”.

“Khi bước sang tuổi 70, Thành Long đã bước vào một chương khác trong sự nghiệp, nơi hình ảnh công chúng của ông làm lu mờ mọi nỗ lực biểu diễn. Đến nỗi trong Panda Plan , nam diễn viên thực sự đóng vai chính mình và nhiều lần được các nhân vật khác hỗ trợ vì là người hâm mộ Thành Long”, James Marsh châm biếm.

Trong phim, ngay cả thế mạnh của Thành Long là võ thuật cũng bị chê thảm hại. Một cuộc hành trình tẻ nhạt được thể hiện qua các cảnh chiến đấu được biên đạo một cách lười biếng, những cuộc rượt đuổi chậm chạp và màn tương tác uể oải giữa nhân vật chính với nhóm lính đánh thuê.

Một chi tiết khó hiểu khác là thay vì giao nộp Hu Hu, Thành Long sẵn sàng đặt bản thân và những con tin khác vào nguy hiểm. Hành động đó có thể miễn cưỡng thông cảm nếu Hu Hu là một con vật dễ thương, có hơn 700 triệu người theo dõi trực tuyến như giới thiệu. Tuy nhiên, trong mắt khán giả, nó chỉ là những mảnh ghép pixel được thiết kế sơ sài.

Con gấu trúc trong phim được tạo ra bằng hiệu ứng hình ảnh.

Bài đánh giá trên Casey’s Movie Mania chấm cho Panda Plan 2,5/5 sao. Tác giả nhận xét bộ phim đánh dấu một sự thất vọng khác đối với Thành Long sau sự trở lại ngắn ngủi trong Ride On và thảm họa A Legend .

Phim có một vài phân cảnh hài hước đặc trưng của Thành Long nhưng không nhiều và càng về sau càng nhàm chán. Tác giả cho rằng phim chỉ nên dừng ở độ dài 99 phút, thay vì lên tới 1 giờ 39 phút. Về diễn viên, ngoài Thành Long vẫn giữ được một số nét quyến rũ ngốc nghếch, các diễn viên còn lại phần lớn đều không đáng chú ý.

Jim Morazzini của Voices From The Balcony cho rằng phim hơi an toàn và quá dễ thương, phù hợp cho trẻ em giải trí, còn người lớn khó đủ kiên nhẫn để xem. Vấn đề lớn nhất của phim là những nhân vật phản diện không bao giờ tạo được cảm giác là mối đe dọa đối với nhân vật chính anh hùng. Họ được mô tả là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng lại dễ bị mắc kẹt trong các ống thông gió, bị tước vũ khí vì mải chơi trò chơi điện tử mà không biết đối tượng bị giam giữ được giải thoát...

Bên cạnh đó, theo Morazzini, phần đầu và phần sau của Panda Plan không liên kết mạch lạc với nhau khi một bên hài hước, nhẹ nhàng, còn bên còn lại cố để bi kịch hóa câu chuyện.

Trên trang đánh giá nổi tiếng IMDb , Panda Plan chỉ đạt 6,1/10 điểm. Các ý kiến đều thống nhất phim dành cho khán giả nhỏ tuổi (với mô típ quen thuộc anh hùng chống lại kẻ xấu) và có thể hút người xem Trung Quốc, nhưng không thể cạnh tranh ở thị trường Bắc Mỹ.