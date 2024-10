Vẻ gợi cảm của mỹ nhân vừa bị tạm giam vì tham gia đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng

Theo trang Sanook, Cục Điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan đã ban hành lệnh tạm giam diễn viên Min Pechaya do tham gia vào đường dây kinh doanh lừa đảo The iCon Group. Nhiều nguồn tin cho biết, cô đóng vai trò giám đốc truyền thông của The iCon Group. (Ảnh: IGNV)