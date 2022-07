Phim tiền truyện "Game of Thrones" ra mắt trailer

Theo Variety, ngày 21/7, HBO đã phát hành trailer chính thức đầu tiên của loạt phim tiền truyện "Game of Thrones". Bộ phim truyền hình có tên "House of the Dragon" sẽ ra mắt khán giả vào đúng một tháng nữa, tức ngày 21/8.

Bộ phim lấy bối cảnh 200 năm trước các sự kiện của "Game of Thrones", theo sau câu chuyện đầy biến động của Nhà Targaryen dưới sự cai trị của Vua Viserys I. Tất nhiên, có một mục tiêu trong tâm trí của mọi nhân vật đó là Ngai Sắt quý báu.

Loạt phim "House of the Dragon" sắp ra mắt khán giả. (Ảnh: HBO).

Dựa trên cuốn sách "Fire & Blood" của tác giả George R.R. Martin, "House of the Dragon" sẽ tiếp nối Dance of the Dragons, cuộc nội chiến Targaryen giữa anh chị em Aegon II và Rhaenyra, những người tranh giành ngai vàng sau cái chết của cha họ.

Chiến tranh khiến những ngôi nhà lớn của vùng đất Westeros - bao gồm cả nhà Lannisters và nhà Starks - chống lại nhau. Chính cuộc nội chiến đẫm máu này dẫn đến cái chết của những con rồng mạnh nhất của Nhà Targaryen. Phải mất hàng thế kỷ cho đến khi Westeros nhìn thấy một con rồng khác, tất cả là nhờ Daenerys Targaryen tức Khaleesi trong "Game of Thrones".

"House of the Dragon" có sự tham gia của Emma D'Arcy trong vai Công chúa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith trong vai Hoàng tử Daemon Targaryen, Rhys Ifans trong vai Otto Hightower và Olivia Cooke trong vai Alicent Hightower. Steve Toussaint đóng vai "Rắn biển", Chúa tể Corlys Velaryon, và Paddy Considine sẽ đóng vai Vua Viserys I quyền lực. Bên cạnh đó, dàn diễn viên còn có Eve Best trong vai Công chúa Rhaenys Velaryon, Fabien Frankel trong vai Criston Cole và Sonoya Mizuno trong vai Mysaria.

Giám đốc điều hành Martin cùng với Vince Gerardis, hai giám đốc sản xuất là Miguel Sapochnik và Ryan Condal. Ramin Djawadi, người từng đoạt giải thưởng cho "Game of Thrones", đang trở lại để sáng tác nhạc cho loạt phim tiền truyện.

Trong khi có thông tin các loạt phim khác liên quan đến Westeros đang được phát triển, nhưng "House of the Dragon" là chương trình duy nhất được xác nhận của "Game of Thrones" cho đến nay. Martin, người đã ký hợp đồng phát triển 5 năm với HBO, đang giám sát việc phát triển các ý tưởng khác nhau, bao gồm "Tales of Dunk and Egg", "10.000 Ships", "9 Voyages" và "Flea Bottom".