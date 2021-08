Kit Harington trầm cảm vì Game of Thrones

Mới đây, nam diễn viên thủ vai John Snow trong bộ phim truyền hình đình đám Game of Thrones - Kit Harrington đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn sau khi mùa cuối của TV series này Áp lực từ dư luận về thất bại đối với mùa cuối cùng series phim truyền hình bom tấn này đã khiến nam tài tử "gục ngã".

“Tôi đã gặp phải vài vấn đề về sức khỏe tâm thần sau khi đóng Games of Thrones. Thành thực mà nói, tôi đã không ổn kể từ khi mùa cuối của series còn đang ghi hình. Tôi nghĩ nguyên nhân trực tiếp của tình trạng ấy đến từ bản chất của loạt phim và vai diễn mà mình đảm nhận suốt nhiều năm”, Kit Harington chia sẻ.

Jon Snow trong TV series Game of Thrones do Kit Harington thủ vai. (Ảnh: HBO).

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn The Times, Harington từng đề cập đến vấn đề này, nam diễn viên không ít lần căng thẳng vì bộ phim. "Tôi nghĩ mình nên cảm ơn Chúa khi được trao cơ hội đó. Thay vì hạnh phúc, tôi thấy rất tự ti và tổn thương. Ở tuổi 20, chúng ta đều trải qua một giai đoạn chênh vênh không biết mình là ai, khả năng thực sự thế nào", Kit Harington trả lời tờ Variety hồi tháng 3 về vai diễn. Trước đó anh từng nói trên People thành công của Game of Thrones là quá lớn đối với một người vừa tốt nghiệp đại học và chưa từng đóng phim. Năm 2009, chàng trai 22 tuổi tự nhận mình may mắn khi được chọn vào vai chính, diễn cùng dàn diễn viên phụ giàu kinh nghiệm.

"Người ta hét vào mặt tôi trên đường phố, hỏi nhân vật đã chết thật chưa. Sự khủng hoảng của tôi tăng lên do mức độ quan tâm đó", anh kể lại trải nghiệm khi nhân vật của mình bị chết. Năm 2015, anh phải tìm đến các nhà tư vấn tâm lý để được trấn an.

Cũng trong bài phỏng vấn, Kit Harington khẳng định hiện tại sức khỏe anh rất tốt, đã bỏ rượu được hai năm rưỡi.

"Không có từ nào có thể miêu tả cảm xúc của tôi khi bộ phim kết thúc. Game of Thrones cho tôi tất cả, gia đình và bạn bè. John Snow chắc chắn là nhân vật tôi yêu thích nhất. Tôi không biết phải thế nào để bày tỏ đủ lòng biết ơn đối với bộ phim", tài tử chia sẻ với tờ Sunday Today.

Thập kỷ điên rồ cùng Game of Thrones

Kit Harington và vợ, cũng là bạn diễn trong Game of Thrones. (Ảnh; CNN).



Nam diễn viên gọi 10 năm qua là "thập kỷ điên rồ nhất của cuộc đời". Anh đổi đời nhờ bộ phim, tìm thấy ý trung nhân ngay trên phim trường. Năm 2018, anh kết hôn cùng nữ diễn viên Rose Leslie (đóng vai Ygritte, tình nhân của Jon Snow trong series).

“Một trong những điều đáng giá tôi học được trong thời gian qua là ngựa quen đường cũ nhưng con người nếu cố gắng sẽ có thể làm lại từ đầu. Điều này thực sự hữu ích”, nam tài tử chia sẻ.

Harington cho hay anh mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người cùng cảnh ngộ: “Tôi hy vọng nó giúp được ai đó. Đây là trải nghiệm của tôi, một phần của tôi. Nếu nó giúp được ai đó, thì thật không gì bằng”.

Cuối năm nay, khán giả yêu điện ảnh sẽ tái ngộ Kit Harington trong bom tấn siêu anh hùng Eternals đến từ Marvel Studios.