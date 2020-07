Phim về Lý Tiểu Long của đạo diễn gốc Việt trình chiếu tại Cannes 2020

"Be water" là phim tài liệu về cuộc đời huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, tái dựng hình ảnh một người hùng gần gũi với bản thân mình, một người châu Á và thuộc nhóm thiểu số tại Mỹ.



Sau Sundance, "Be water" được mời tham gia một số liên hoan phim khác như South by Southwest (SXSW), San Francisco, Miami, Seattle, Hot Docs và Liên hoan phim Sydney. "Be water" được chiếu trên truyền hình Mỹ trong loạt "30 for 30" của đài ESPN.

Bộ phim nhận được 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và góp mặt trong nhiều danh sách phim đáng xem nhất trong nửa đầu 2020.

Trailer phim "Be water"

Lý Tiểu Long – ngôi sao người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Mỹ, đồng thời là võ sư sáng lập võ phái Triệt quyền đạo. Ông được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỉ 20. Lý Tiểu Long qua đời vào ngày 20/7/1973 tại Hồng Kông khi mới 32 tuổi. Cái chết của ông đã gây sốc toàn thế giới và tạo ra vô số tranh cãi cũng như các thuyết âm mưu xung quanh.

47 năm sau ngày Lý Tiểu Long mất, cuộc đời, sự nghiệp và di sản võ thuật điện ảnh của ông vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim cũng như công chúng. Đã có vô số bộ phim về "hiện tượng Bruceploites" với sự hóa thân của nhiều ngôi sao nổi tiếng vào vai Lý Tiểu Long được ra đời, nhưng dường như không thỏa mãn được sự tò mò của người hâm mộ về Lý Tiểu Long thật sự. Tiêu biểu là vào năm ngoái, bộ phim "Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood" của điện ảnh Mỹ cũng đã gây náo động vì nhưng hình ảnh được cho là tiêu cực về Lý Tiểu Long.

Đạo diễn Bảo Nguyễn (phải)

"Cũng giống như một cậu bé người Mỹ gốc Á lớn lên tại Mỹ, tôi thực sự không thấy nhiều người giống tôi trên màn hình. Vì vậy, đã say mê khi lần đầu tiên xem phim Lý Tiểu Long trên màn ảnh. Tôi luôn bị cuốn hút bởi anh ấy như một biểu tượng… Tôi muốn giải mã huyền thoại về Lý Tiểu Long bằng lăng kính của một người ngoài, đó là cách nhìn của một người gốc Á nhập cư vào Mỹ ", Bao Nguyen đã nói trên Den of Geek trong một cuộc phỏng vấn.

"Be Water" có thời lượng 96 phút. Phim chủ yếu tập trung vào thời điểm Lý Tiểu Long bén duyên với điện ảnh và trở thành biểu tượng võ thuật ngoài đời lẫn trên màn ảnh thế giới. Một nội dung mà đạo diễn gốc Việt muốn nhấn mạnh là quá trình đấu tranh chống lại chống sự kỳ thị trong thế giới điện ảnh nước Mỹ thập niên 1960.

Đạo diễn Bao Nguyen nói với Den of Geek: "Tôi nghĩ một phần câu chuyện của Bruce Lee đã bị bỏ qua, những khó khăn mà anh ấy phải vượt qua khi trở là một người châu Á đến Mỹ vào những năm 1960. Vì vậy có những chân dung tích cực này (cụ thể là hình tượng Lý Tiểu Long) tôi nghĩ nó thực sự quan trọng, đặc biệt là trong thời đại phân biệt chủng tộc đang diễn ra ở Mỹ".

Các tác phẩm kinh điển của Cannes lần này còn có sự góp mặt của những bộ phim hiếm hoi như "Death Friendship" của đạo diễn Peter Wollen. Phim tài liệu có trong danh sác bao gồm các phim "Wim Wenders, Desperado" của đạo diễn Eric Friedler và Andreas Frege, "Charlie Chaplin", "The Genius of Liberty, Be Water" nói về nam tài tử võ thuật Bruce Lee, RJ Cutler. Đặc biệt lần này bộ phim "In the Mood for Love" của đạo diễn Vương Gia Vệ được khôi phục ở định dạng 4K, nhân kỷ niệm 20 năm phim ra mắt công chúng.

Kể từ khi LHP Cannes 2020 bị huỷ bỏ vì đại dịch Covid-19, danh sách phim trong Cannes Classic năm nay sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Lumière ở Lyon, diễn ra từ ngày 10 -18/10 và Liên hoan Rencontres Cinématographiques, sẽ diễn ra từ ngày 23-26/11. Liên hoan Lumiere được tổ chức bởi Bertrand Tavernier, đứng đầu là giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux.