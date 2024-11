Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đình Việt được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La do cấp trên điều động, nhận nhiệm vụ công tác khác; bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.



Kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La do được cấp có thẩm quyền phân công nhiệm vụ khác; bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Đình Việt sinh năm 1977, tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Thương mại, Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi điều động lên tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Đình Việt giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

Trước khi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Đình Việt từng làm chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; chuyên viên Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội; Trưởng phòng, thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế rồi Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội.

HĐND tỉnh Sơn La bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, vào ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1640-QĐNS/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đình Việt bày tỏ lòng biết ơn với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh Sơn La đối với cá nhân ông, coi đây là vinh dự lớn lao và cũng là trọng trách cần phải thực hiện thật tốt. Đồng thời nhấn mạnh sẽ luôn khiêm tốn học hỏi, dành toàn bộ tâm sức, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới cùng tập thể Ban cán sự Đảng và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất.

Ông Hoàng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc



Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh lắng nghe tiếng nói của người dân, doanh nghiệp, các bậc lão thành, các thế hệ lãnh đạo đi trước, luôn thống nhất trong nhận thức, ý chí hành động đạt sự đồng thuận nhất trí cao để đề ra chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp và tổ chức thực hiện một cách khoa học hiệu quả.

Với trọng trách được giao, ông Nguyễn Đình Việt hứa sẽ quyết tâm cùng với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ Ủy ban nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh Sơn La vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.