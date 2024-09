Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng lũ quét, sạt lở, ngập úng ở Sơn La

Báo số 3 gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La ước tính trên 94 tỷ đồng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ do bão số 3 tại bản Pú Dảnh xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo của xã Ngọc Chiến, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã xuất hiện mưa to, gió lốc đã làm 1 người mất tích, 29 ngôi nhà bị ảnh hưởng, làm 169 ha lúa và hoa màu bị ngập, cuốn trôi; 5 ha ao cá bị thiệt hại; 2 cầu treo bị cuốn trôi; 2 cầu tràn bị hư hỏng, thiệt hại 10 công trình thủy lợi, 4 công trình nước sinh hoạt. Ước tính tổng thiệt hại gần 5 tỷ đồng.

Ngày sau khi mưa lũ xảy ra, UBND xã Ngọc Chiến chỉ đạo các thành viên ban chỉ huy PCTT-TKCN xã kiểm tra thực tế tại các bản để nắm bắt tình hình thiệt hại; chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng thường trực tại các điểm ngập lụt, hướng dẫn người dân tham gia giao thông. Rà soát các điểm sạt lở để huy động máy móc, nhân lực khắc phục.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra tình hình thiệt hại mưa lũ tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 6/9 đến 7h ngày 11/9/2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to đến rất to và dông (mưa rất to tập trung tại các huyện Sốp Cộp, Mường La, Bắc Yên, Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ) với lượng mưa phổ biến từ 80-335mm.

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Sơn La có 1 người mất tích, 11 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 1.000 ngôi nhà bị thiệt hại; hàng trăm ha diện tích cây lương thực, rau màu, diện tích nuôi cá cùng hàng trăm con gia súc gia cầm của người dân bị lũ cuốn trôi. Nhiều công trình giao thông, điện lực, công trình cấp nước bị hư hỏng nặng. Ước tổng thiệt hại 94,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La báo cáo tình hình thiệt hại mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thống kê sơ bộ, ảnh hưởng của bão số 3 gây thiệt hại ở Sơn La trên 94,7 tỷ đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Ổn định đời sống người dân sau bão số 3

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập úng, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân và Nhà nước. Rà soát, nghiên cứu đề xuất bố trí đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp khả năng cân đối vốn và điều kiện thực tế địa phương, trong đó, ưu tiên thực hiện các dự án cấp bách, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành ủy chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ gia đình bị thiệt hại, có giải pháp bố trí đất ở để làm nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có phương án hỗ trợ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão số 3 tại bản Pú Dảnh, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc



Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị có liên quan, chia sẻ với bà con vùng thiên tai, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sẻ chia với những thiệt hại, khó khăn, mất mát của tỉnh Sơn La, đặc biệt là bà con những nơi bị ảnh hưởng lũ quét, sạt lở, ngập úng kéo dài.

Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sự vào cuộc kịp thời của lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh, huyện, thành phố trong ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai; sự chủ động, tự giác của bà con trong phòng tránh thiên tai.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho các cho các hộ gia đình ảnh hưởng do bão số 3. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình hình thời tiết diễn ra phức tạp từ nay đến cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Sơn La cần tập trung đảm bảo an toàn đời sống nhân dân, đặc biệt là những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp, có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai. Quan tâm, chăm lo, động viên các gia đình bị thiệt hại về người; hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống về lâu dài, ổn định sản xuất cho người dân.

Tưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hỗ trợ tỉnh Sơn La 800 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác của trung ương đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành của Trung ương, tiếp tục thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm hỏi, động viên và tặng 50 phần quà cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ do tác động của hoàn lưu cơn bão số 3 tại xã Ngọc Chiến, hỗ trợ tỉnh Sơn La 800 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.