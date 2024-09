NÓNG: Bác thông tin vỡ đê ở Yên Bái, công an Bắc Giang xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật về vỡ đê

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NNPTNT) khẳng định, thông tin vỡ đê Đầm Vông (đê sông Hồng) ở Yên Bái lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Trong khi đó, theo thông tin từ Công an huyện Tân Yên, ngày 09/9/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Tân Yên phát hiện tài khoản facebook “M.G” đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về vỡ đê tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thông tin vỡ đê ở Bắc Giang là sai sự thât. Ảnh: Công an huyện Tân Yên.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản facebook “M.G” là P.T.M, sinh năm 1992 có HKTT tại TDP Phố Mới, TT. Cao Thượng, huyện Tân Yên.

Tại cơ quan Công an, P.T.M thừa nhận do bản thân không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin về vỡ đê tại tỉnh Bắc Giang. P.T.M đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nêu trên.

Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) làm việc với đối tượng đưa tin sai sự thật về vỡ đê ở Bắc Giang. Ảnh: Công an huyện Tân Yên.

Ngay trong ngày 09/9/2024, Công an huyện Tân Yên đã tiến hành làm việc với P.T.M. Sau khi nghe cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích về các quy định của pháp luật, tuyên truyền thông tin chính thống về tình trạng đê điều, lũ lụt tại tỉnh Bắc Giang, P.T.M đã nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm. Hiện, Công an huyện Tân Yên đang thiết lập hồ sơ, xử lý P.T.M theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Tân Yên đề nghị người dân chủ động phát hiện, thông tin cho lực lượng Công an những thông tin sai sự thật, thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận liên quan đến tình trạng đê điều, lũ lụt tại tỉnh Bắc Giang nói riêng, các địa phương trên cả nước nói chung; không đăng tải, tham gia bình luận, chia sẻ những nội dung sai sự thật, không chính thống, chưa được kiểm chứng lên không gian mạng, chấp hành nghiêm quy định khi sử dụng trên không gian mạng.