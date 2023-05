Sáng 12/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo đời sống, việc làm của công nhân và người lao động ngành than.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho công nhân Công ty CP Than Đèo Nai. Ảnh: QMG

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành than khi khắc phục mọi khó khăn, nhất là trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống, tạo việc làm cho công nhân, người lao động; chất lượng đội ngũ được nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho công nhân Công ty Than Thống Nhất. Ảnh: QMG

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển của ngành, nắm bắt tín hiệu của thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, hiệu quả với tình hình mới hiện nay. Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, trong đó có chăm lo, nâng cao tay nghề, kỹ thuật, để giai cấp công nhân ngành than có trình độ ngày càng tiên tiến, hiện đại. Đi đôi với đó là nâng cao công tác an toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để thợ mỏ yên tâm gắn bó lâu dài với ngành than.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành, giúp ngành than vững bước đi lên. Trong đó, phối hợp cùng ngành than đề xuất các chủ trương, chính sách với Trung ương đáp ứng kịp thời các mong muốn, nhu cầu chính đáng của người lao động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Than Thống Nhất. Ảnh: QMG

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc với ngành than và tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai; trực tiếp đến vị trí mặt bằng sân công nghiệp + 41 (Công ty Than Thống Nhất) và đến thăm, tặng quà gia đình anh Nguyễn Hồng Cẩm (gia đình có 3 thế hệ làm nghề mỏ) tại TP.Cẩm Phả.

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dành nhiều thời gian để hỏi thăm về tinh thần, khí thế lao động, điều kiện làm việc trong hầm lò, cũng như thu nhập, đời sống của thợ mỏ.



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã tặng các phần quà cho tập thể và công nhân ngành than.