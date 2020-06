Phó chủ tịch UBND huyện đánh bạc bị khởi tố, bắt giam

Theo Tuổi trẻ, chiều 12/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội đánh bạc, trong đó có ông Nguyễn Văn Long - Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (nhiệm kỳ 2016-2021). Ông Nguyễn Văn Long là cán bộ trưởng thành từ UBND huyện Hậu Lộc, thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh minh hoạ.

3 người còn lại là: ông Lê Duy Hưng (53 tuổi, trú tại khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - trưởng Phòng tài chính UBND huyện Hậu Lộc; ông Trần Văn Hùng (46 tuổi, trú tại khu phố Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - cán bộ chuyên môn kỹ thuật, kho K820, Cục kỹ thuật, Bộ tư lệnh Công binh thuộc Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Đức (47 tuổi, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) - giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân.

Trước đó, khoảng 23h ngày 31/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bạc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc bằng hình thức đánh phỏm.

Công an thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật khác có liên quan.