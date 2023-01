Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị khởi tố, khung hình phạt thế nào?

Bắt tạm giam ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, về tội Nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Bộ Công an

Quyết định tố tụng được ban hành khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan chức năng đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tổ bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân.

Có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết: Theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự, hành vi nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ quyền hạn, đã trực tiếp hoặc qua trung gian để nhận tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất của tổ chức, cá nhân để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Hành vi đưa hối lộ có thể bị xử lý hình sự theo điều 364 Bộ luật hình sự với chế tài cao nhất có thể tới 20 năm tù, còn người nhận hối lộ sẽ bị xử lý theo Điều 354 Bộ luật hình sự với chế tài nghiêm khắc là phạt tù thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Theo ông Cường, trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ông Trần Văn Tân đã nhận hối lộ của ai, giá trị tài sản là bao nhiêu và để thực hiện công việc gì?

Đặc biệt là sẽ phải làm rõ việc nhận lợi ích vật chất này có sự thỏa thuận như thế nào với người đưa hối lộ. Nếu vì lợi ích vật chất để thực hiện sai công vụ gây thiệt hại, có thể chỉ bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nếu nhận lợi ích vật chất, nhận quà trái quy định nhưng không làm trái công vụ và không thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa quà, hành vi này không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, người nhận quà trái quy định có thể chỉ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Vị chuyên gia cho rằng, để chứng minh ông Tân phạm tội nhận hối lộ, cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh đã có hành vi nhận lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất của tổ chức, cá nhân để thực hiện theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Ở đây là phải có sự "thoả thuận" giữa người có chức vụ quyền hạn và người khác để thực hiện công việc theo yêu cầu theo kiểu "đổi chác", đổi quyền lực Nhà nước lấy lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất trên cơ sở sự thỏa thuận của các bên...

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội nhận hối lộ, tùy tính chất mức độ, mà Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đối mặt với hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.