Liên quan đến việc Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về tội "nhận hối lộ", qua mở rộng điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31/12/2022, PV Dân Việt đã liên lạc với lãnh đạo 2 Sở là Y tế và VHTTDL về những vấn đề liên quan.

Lực lượng y tế Quảng Nam lúc phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.H

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, số liệu về "chuyến bay giải cứu" bên sở không nắm, bên nắm rõ nhất là Sở Y tế, bên Sở VHTT&DL chủ yếu phối hợp với các cơ quan kiểm tra các cơ sở lưu trú nào đủ điều kiện để cho công dân về cách ly.

"Khi đưa công dân về nước, họ sẽ tốn kinh phí cách ly tại các khách sạn. Còn kinh phí, giá cả bao nhiêu đã được niêm yết giá và thỏa thuận giữa cơ sở lưu trú với đơn vị đưa người về. Còn bên sở không can thiệp về số liệu của công dân, bên nắm rõ số liệu là Sở Y tế, vì bên đó là đầu mối quyết định cho ai vào và số liệu bao nhiêu…", ông Hồng nói.

Trong khi đó, đại diện Sở Y tế thì Sở Y tế lại cho rằng phía Sở VHTT&DL nắm rõ về số liệu chuyến bay giải cứu. "Riêng việc này tôi không nắm rõ, bên y tế chỉ có việc đảm bảo về y tế thôi", đại diện Sở Y tế Quảng Nam nói.

Liên quan đến việc “chuyến bay giải cứu”, tại Quảng Nam đã có một Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Trong khi đó, các sở là Y tế, VHTT&DL tỉnh lại cho rằng không nắm rõ được số liệu công dân được “giải cứu”. Ảnh: CTV

Trước đó, để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát, kiểm tra và cung cấp tiếp thông tin, tài liệu đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Trước việc này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản giao Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin, tài liệu sau khi nhận đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ảnh: T.H

Tối ngày 31/12, Bộ Công an thông tin, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) về tội "nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự..



Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự..

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tổ bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.