Phố đêm Grand Park thu hút trăm nghìn du khách có gì “hot”?

Chuỗi không gian trải nghiệm nhiều màu sắc

Phố đêm ẩm thực Grand Park (Vinhomes Grand Park, TP.Thủ Đức) khai trương đúng đêm Giáng sinh với hàng ngàn lượt tham quan đã thổi làn gió mới vào hoạt động giao thương tại TP.HCM. Sự sắp xếp, cơ cấu ngành hàng khéo léo, từ ẩm thực Việt, Thái, Nhật tới thời trang, đồ decor gia đình, phụ kiện, đặc sản vùng miền, các khu vực trải nghiệm làm gốm, giao lưu văn hóa… tạo ra chuỗi không gian thú vị, nhiều màu sắc cho cư dân và du khách.

Quy hoạch đa dạng tạo ra chuỗi không gian trải nghiệm thú vị cho du khách

Thông tin từ Ban quản lý Phố đêm Grand Park cho biết, có tới 50 gian hàng xe đẩy di động, food trucks với đa dạng các ngành hàng được quy hoạch trải dài trên 2 cung đường D2A và D8 bao trọn 2 cạnh của Công viên Ánh Sáng.

Vùng đệm sinh thái bao quanh chợ đêm mang đến trải nghiệm bằng nhiều giác quan cho du khách

Bên cạnh đó, điểm khác biệt lớn nhất của Phố đêm Grand Park nằm ở vùng đệm sinh thái xung quanh. Khác với mô hình Phố đêm đơn lẻ, Phố đêm Ẩm Thực - Grand Park nằm giữa tâm điểm đại đô thị, tiếp giáp đại công viên 36ha. Việc này vừa tạo không gian lý tưởng cho du khách tận hưởng phố đêm vừa kết nối để trải nghiệm các địa điểm hấp dẫn của đại đô thị.

Với kế hoạch phát triển và quy hoạch Chợ đêm bài bản, khu Phố đêm hứa hẹn sẽ "thắp lửa" cuồng nhiệt suốt 365 ngày, đồng thời kéo hàng triệu du khách tới đây mỗi năm.

"Phố đêm sẽ là đòn bẩy cho BĐS tăng trưởng"

Thực tế cho thấy, giá trị BĐS tại các khu vực có sự phát triển về thương mại, giải trí đêm luôn tăng trưởng nhanh và được giới đầu tư săn đón nhờ tính thanh khoản cao. Điển hình là bất động sản trên các tuyến đường Nguyễn Huệ - TP.HCM, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội đều có giá hàng tỷ đồng/m2 và liên tục tăng giá.

Ngoài tính thanh khoả, giá trị của BĐS tích hợp kinh tế đêm còn được săn đón bởi nguồn cung của loại hình này trên thị trường không nhiều trong khi tiềm năng lợi nhuận từ phát triển kinh doanh rất lớn. Tùy từng hình thức khác nhau như cho thuê nhà ở, mặt bằng buôn bán, hoặc tự kinh doanh, nhà đầu tư luôn có được một nguồn thu nhập ổn định bên cạnh việc tài sản gia tăng giá trị lũy tiến theo thời gian.

BĐS quanh khu vực giao thương sầm uất luôn được săn đón (Ảnh: Dương Công Sơn)

Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Ngôi sao biển Sài Gòn nhìn nhận một khu Phố đêm thành công có thể trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế của toàn địa phương. Với Vinhomes Grand Park, sự sầm uất, giao thương nhộn nhịp lan tỏa từ Phố đêm ẩm thực hứa hẹn là "bàn đạp" để BĐS tại đây tăng trưởng trong dài hạn.

Ở vị trí tâm điểm vàng mang lợi thế cho BĐS tại Vinhomes Grand Park (Ảnh: Dương Công Sơn)

Vinhomes Grand Park có vị trí thuận lợi khi tọa lạc tại cửa ngõ khu Đông thành phố, thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với hàng loạt các tuyến đường huyết mạch như cao tốc TP.HCM - Dầu Giây, đường Vành đai 3 chạy ngang qua dự án, Xa lộ Hà Nội, Ngã tư Thủ Đức, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên…

Vị trị tiếp giáp các con sông lớn như sông Tắc và sông Đồng Nai giúp đại đô thị hưởng trọn không gian sống thoáng đãng, giao hòa với thiên nhiên đồng thời là địa thế phong thủy tài lộc. Tại đây, cư dân được thừa hưởng hệ sinh thái Vingroup vượt trội với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại liền kề, đảm bảo nhịp sống năng động, đầy đủ và chất lượng cao nhất. Những mảnh ghép ấy làm nên đại đô thị nghỉ dưỡng "all in one" hiếm có giữa lòng Sài Gòn.

Với những lợi thế vượt trội riêng có, kết hợp cùng bức tranh kinh tế đêm nhiều màu sắc, Vinhomes Grand Park được dự đoán trở thành tâm điểm, thu hút cộng đồng cư dân cũng như tạo đà tăng trưởng bền vững cho thị trường BĐS.