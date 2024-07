Phó Giám đốc Công an được biệt phái, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 9/7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc biệt phái, phân công và bổ nhiệm ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Công an Nghệ An giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An.

Phó Giám đốc Công an Phạm Vũ Cường (trái) được biệt phái, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh Báo Nghệ An

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trao Quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho ông Phạm Vũ Cường- Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Nghệ An bố trí, bổ nhiệm một cán bộ là Phó Giám đốc ngành tố tụng tham gia cơ cấu lãnh đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo cho một ban chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, nhất là trong bối cảnh Ban Nội chính Tỉnh ủy được tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tiêu cực và đồng thời là để rèn luyện, đào tạo cán bộ. Đây là cách tiếp cận để việc bổ nhiệm - biệt phái đạt kết quả cao nhất, toàn diện nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao ông Phạm Vũ Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua các vị trí công tác chuyên môn nghiệp vụ quản lý, lãnh đạo trên nhiều địa bàn khác nhau ở Công an cấp huyện, cấp phòng,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, việc bổ nhiệm làm Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy là vinh dự, cũng là trọng trách, vì vậy ông Phạm Vũ Cường tiếp tục cố gắng, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cơ quan chức năng liên quan theo dõi, chỉ đạo giúp đỡ các cơ quan và cá nhân liên quan để chủ trương biệt phái cán bộ đạt hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ giữ gìn trật tự, trị an và đảm bảo sự trưởng thành toàn diện của cán bộ.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã nghiêm túc tiếp thu lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để nhanh chóng tiếp cận công việc, ổn định công tác; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh của người cán bộ Công an Nhân dân đem hết tâm sức, trí tuệ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân...

Ông Phạm Vũ Cường sinh năm 1976. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An); Trưởng Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An); Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Nghệ An.