Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Xử nghiêm những người liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An

Sáng 8/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh.

66 cán bộ đứng đầu bị kỷ luật, 24 người bị xử lý hình sự

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm, tạo bước tiến mới trong công tác PCTNTC ở địa phương.



Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: VOV

Cụ thể, các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, vừa trực tiếp kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhất là, đã khẩn trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương (như các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An,…); trực tiếp tiến hành 123 cuộc kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC (tính từ khi thành lập đến nay đã tiến hành 362 cuộc).

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xử lý kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự; kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với 172 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút (trong đó có 02 trường hợp diện Trung ương quản lý, 34 trường hợp diện Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý).

Chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kể cả những vụ việc tồn đọng kéo dài, liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã khởi tố mới 444 vụ án/1.242 bị can về tội tham nhũng (tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023) và tất cả 63 tỉnh, thành phố đều khởi tố mới án tham nhũng.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 107 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý (tính từ khi thành lập đến nay, chỉ trong vòng 02 năm, các địa phương đã khởi tố mới hơn 1.440 vụ án, 3.950 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 200 vụ án và tăng hơn 1.150 bị can so với số vụ án tham nhũng, bị can khởi tố mới của cả nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII).

"Điều này cho thấy các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao trong việc đẩy mạnh công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở và khẳng định hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh", ông Phan Đình Trạc nêu rõ.

Bên cạnh đó, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá, thể chế hoá để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNTC cũng có nhiều đổi mới. Đã phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các quy định mới của Đảng về kiểm soát quyền lực, PCTNTC.



Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị chức năng PCTNTC ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng của địa phương đã chuyển 124 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định; chuyển 21 vụ việc liên quan sai phạm của cán bộ, đảng viên đến ủy ban kiểm tra có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, hiệu quả, khẳng định vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ở địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát

Đề cập đến nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý năm nội dung.

Bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, ông Phan Đình Trạc đề nghị các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đặc biệt, Trưởng ban Nội chính đề nghị tập trung chỉ đạo hoàn thành kiểm tra với các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty AIC.

Cùng với đó, ông yêu cầu rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại địa phương mình.



Mặt khác, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng phải tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ, việc liên quan đến công ty Việt Á, AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, vụ án trong lĩnh vực đăng kiểm,…; các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp sắp tới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che cho tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng".

Đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương kết luận giám định, định giá tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng...