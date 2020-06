Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Giám đốc Công an Lạng Sơn

Ngày 30/6, tại Lạng Sơn đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/7/2020.

Tân Giám đốc Công an Lạng Sơn nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: NNVN)

Chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn bày tỏ sự tin tưởng đối với đại tá Thái Hồng Công trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của Công an tỉnh Lạng Sơn nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tin tưởng trao trọng trách mới.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cũng bày tỏ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của thế hệ trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Đại tá Thái Hồng Công được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thay đại tá Nguyễn Trung Thực - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã nghỉ hưu theo chế độ.