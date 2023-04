Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nói gì về vụ gói thầu bị gây thiệt hại gần 5 tỷ đồng

Chờ kết quả từ cơ quan giám định thuộc Bộ Xây dựng

Ngày 3/4, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, công an đang trong quá trình xác minh tin báo tội phạm đối với vụ việc thanh tra phát hiện, 1 gói thầu thuộc dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài do UBND TP.Quy Nhơn làm chủ đầu tư xảy ra sai phạm, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,7 tỷ đồng.

Đang tiến hành các bước trưng cầu giám định về xây dựng và tài chính, để làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi đã báo cáo Chủ tịch tỉnh và hiện đang chờ kết quả giám định từ cơ quan giám định của Bộ Xây dựng", đại tá Nguyên cho hay.

Đường Hoàng Văn Thụ nằm giữa trung tâm Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: DT.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, gói thầu Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 thuộc Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, với sự "góp tay" của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, cơ quan thẩm định và các đơn vị có liên quan đã lập dự toán, thẩm định, ký hợp đồng xây lắp trọn gói không đúng quy định; hợp thức hóa hồ sơ thanh toán sai cho đơn vị thi công gây thiệt hại ngân sách, hơn 4,7 tỷ đồng.

Nhận thấy gói thầu có dấu hiệu tội phạm, thanh tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra.

Ai "hợp sức" gây thiệt hại ngân sách?

Đối với vi phạm gói thầu, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận, chủ đầu tư không thực hiện công tác khảo sát địa chất nên khối lượng đất đá, cấp đất đá là tạm tính và không xác định được bên trong là đá nguyên tảng hay đá mồ côi.

Do đó, việc đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán (Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Bình Định) không áp dụng mã hiệu AB.51710 phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp mà áp mã hiệu AB.51614 phá đá cấp 4 bằng búa căn làm tăng giá trị dự toán công trình.

Cơ quan thẩm định (Sở Xây dựng tỉnh Bình Định) cũng không kiến nghị chủ đầu tư điều chỉnh đơn giá, mã hiệu cho đúng quy định, góp phần gây thiệt hại ngân sách Nhà nước. Những việc làm trên là vi phạm Điều 83, Luật Xây dựng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (đại diện chủ đầu tư) không đủ năng lực quản lý dự án, nhưng không thuê tư vấn quản lý dự án mà trực tiếp quản lý. Trung tâm này cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đạt Tín (đơn vị thẩm tra dự toán gói thầu xây dựng) không có chứng chỉ năng lực để thẩm tra dự toán gói thầu.

Hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn về nội dung công việc đào phá đá cấp 4 và vận chuyển đổ bãi thải: Thực hiện thi công công việc bằng búa căn, máy nén khí và ô tô 10 tấn với đơn giá dự thầu 997.954 đồng/m3 nhưng công ty này không đủ năng lực (hồ sơ dự thầu không có búa căn), biện pháp thi công ghi chung chung nhưng tổ chuyên gia chấm thầu (Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đạt Tín) vẫn xác định đơn vị này trúng thầu.

Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hình thức hợp đồng xây lắp trọn gói, đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng xây lắp đối với gói thầu này theo hình thức hợp đồng trọn gói, là vi phạm khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 37 ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết hợp đồng xây dựng.

Công an đang điều tra sai phạm đối với dự án làm đường. Ảnh: DT.

Đơn vị thi công không thi công đào phá đá cấp 4 bằng búa căn mà thực tế thi công bằng máy đào có gắn búa thủy lực. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã hợp thức hồ sơ hoàn công công trình có ký xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát (Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Thịnh) bằng biện pháp đào phá đá bằng búa căn, để đảm bảo theo hồ sơ dự thầu và được thanh toán theo hợp đồng đã ký kết với đại diện chủ đầu tư. Những việc làm trên vi phạm Điều 112 và Điều 122 Luật Xây dựng.

Trách nhiệm chính thuộc về đơn vị chủ đầu tư (người đứng đầu là Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn), Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, đại diện chủ đầu tư (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố), đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Bình Định), cơ quan thẩm định (Sở Xây dựng), đơn vị tư vấn giám sát (Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Thịnh), đơn vị thẩm tra gói thầu (Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đạt Tín) và đơn vị thi công (Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn).

Số tiền thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng do sai phạm, ngay sau đó được cơ quan có trách nhiệm thu hồi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cũng đã triển khai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam - trách nhiệm người đứng đầu, sau khi có kết luận thanh tra về gói thầu trên.