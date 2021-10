Phó Giám đốc Sở gặp nạn trên sông Thạch Hãn giải thích việc không mặc áo phao khi lên tàu

Chiều 27/10, tại trụ sở Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc Sở, ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc đã làm việc với nhiều cơ quan báo chí để làm rõ vụ tai nạn tàu thuyền trên sông Thạch Hãn khiến 1 người chết, 7 người phải triển khai cứu hộ vào sáng qua (26/10).

Thời điểm con tàu cùng 8 người gặp nạn trên đập tràn Nam Thạch Hãn. (Clip: Người dân cung cấp)

Thực thi nhiệm vụ theo kế hoạch

Theo đó, thực hiện công điện, kế hoạch của cấp trên, ngày 26/10, đoàn cán bộ Sở GTVT gồm ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở GTVT; ông Bùi Đức Thành – Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; ông Lê Xuân Thắng – Phó Giám đốc Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa; ông Trần Đình Minh – cán bộ Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa thực hiện công tác kiểm tra ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, mưa lũ khu vực miền Trung theo văn bản đã ban hành và kết hợp kiểm tra cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Nguyên Hà tại khu vực thượng lưu đập tràn, sông Thạch Hãn.

Ông Trần Hữu Hùng – Giám đốc (ngoài cùng bên phải), ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc (thứ 2 từ phải sang trái) cùng một số lãnh đạo Sở GTVT Quảng Trị đã làm việc với nhiều cơ quan báo chí để cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 27/10.

Kế hoạch của đoàn là di chuyển bằng ô tô, kiểm tra các vị trí xung yếu sạt lở bờ sông và hoạt động của bến thủy nội địa, vật tư dự phòng, kết cấu hạ tầng đường thủy. Kiểm tra hiện trường bến thủy, sơ đồ độ sâu vùng nước trước bến và luồng vào bến để cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo đơn đề nghị của 2 công ty trên.

Ông Sơn cho hay, giấy phép hoạt động đến thủy nội địa do Sở GTVT cấp cho 2 công ty trên đã hết hạn gần 2 tháng. Nhưng thời gian qua, TP.Đông Hà phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên việc tổ chức kiểm tra chưa được thực hiện.

Vụ việc được nhiều cơ quan báo chí quan tâm, đưa tin nhằm giúp dư luận có cái nhìn đầy đủ hơn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Quá trình kiểm tra hiện trường tại bến thủy nội địa của 2 công ty trên, xét thấy đối với vùng nước trước bến và luồng vào bến có hiện tượng bồi lấp do ảnh hưởng các đợt lũ lụt vừa qua, do đó để đảm bảo các điều kiện cấp phép lại phải kiểm tra đo đạc thêm độ sâu vùng nước trước bến đảm bảo an toàn việc ra vào, quay trở của phương tiện hoạt động tại bến.

7 người, trong đó 4 cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, nhảy từ trên tàu xuống thành bê tông giữa đập tràn Nam Thạch Hãn khi gặp tai nạn. (Ảnh: Ngọc Vũ)

Để tạo điều kiện việc cấp phép lại cho 2 doanh nghiệp kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế, phía doanh nghiệp đề nghị sử dụng phương tiện sẵn có tại khu vực bến để tiến hành kiểm tra ngay hiện trường vùng nước trước bến (chiều rộng tính từ mép bờ sông là 30m). Vào khoảng 9h40, khi đoàn kiểm tra vừa rời bờ phía xã Hải Lệ di chuyển sang phía bờ xã Triệu Thượng (Triệu Phong) khu vực thượng lưu Đập Tràn, thì gặp sự cố làm phương tiện trôi tự do về phía đập tràn.

Buồn, cả đêm không ngủ được

Ông Sơn thừa nhận, vì nghĩ rằng lên tàu để đi kiểm tra trong thời gian và khoảng cách ngắn (30 mét tính từ mép bờ sông) nên tất cả mọi người trong đoàn đã sơ suất, không mang áo phao. Khi đoàn mới lên tàu được khoảng 2 phút thì máy móc gặp trục trặc dẫn đến tàu bị trôi tự do.

Ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở GTVT (ngoài cùng bên phải) ứa nước mắt mỗi lần nhắc đến nạn nhân còn mất tích Hoàng Đức Việt. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 27/10.

Thời điểm đó, ông Bùi Đức Thành - Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông là người có kinh nghiệm sông nước nên thống nhất với cả đoàn, chờ tàu trôi sát thành bê tông giữa đập tràn Thạch Hãn sẽ cùng nhảy xuống, bám vào.

"Khi thành bê tông có 7 người bám vào, chúng tôi nghĩ anh Việt vẫn bình an trên tàu. Nhưng sau đó, lái tàu mới cho biết, anh Việt đã bị nước cuốn trôi, chúng tôi rất buồn, riêng tôi cả đêm không ngủ được. Tôi mong sao sớm tìm được anh ấy" – ông Sơn nói và ứa nước mắt mỗi lần nhắc đến ông Hoàng Đức Việt.

Sự cố tàu chết máy, bị nước cuốn trôi dẫn đến 8 người, trong đó có 4 cán bộ Sở GTVT gặp nạn, đang được Công an tỉnh điều tra. (Ảnh: Ngọc Vũ chụp vào sáng 26/10 tại hiện trường vụ việc).

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9h ngày 26/10, tàu chở đoàn công tác của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị bị chết máy khi gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, trong đó có 4 cán bộ của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị (trong đó có ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở GTVT), 3 lái tàu và ông Hoàng Đức Việt – Chủ công ty TNHH MTV Nguyên Hà.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì nước chạy mạnh và rất xiết. Phía hạ lưu lại có gành đá sắc nhọn, rất nguy hiểm nếu có sai sót xảy ra. Rất may, nhờ sự đồng lòng hợp sức của lực lượng chức năng và nhân dân, 7 người bị mắc kẹt giữa đập Nam Thạch Hãn đã được ứng cứu thành công. (Ảnh: Ngọc Vũ)

Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã cứu hộ, đưa 7 người mặc kẹt giữa đập tràn Nam Thạch Hãn vào bờ và tiếp tục tìm kiếm ông Việt.

Ngày 27/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bàn giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở NNPTNT, Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, UBND thị xã Quảng Trị, UBND các huyện Triệu Phong, Gio Linh và các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích (ông Hoàng Đức Việt, 47 tuổi, chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). Đồng thời, có phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản khi tham gia tìm kiếm cứu nạn; tổ chức điều tra nguyên nhân sự cố để đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý đúng quy định pháp luật.



Toàn cảnh quá trình cứu hộ 7 người mắc kẹt giữa đập Nam Thạch Hãn hôm 26/10. (Clip: Ngọc Vũ)