Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân than tử vong ở Quảng Ninh

Chiều 30/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại mỏ Suối Lại, Công ty Than Hòn Gai - TKV (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kiểm tra tại cửa lò thông gió Giếng chính +32 - 188 Công ty Than Hòn Gai - TKV. Ảnh: QMG

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn TKV và Công ty Than Hòn Gai báo cáo về diễn biến của sự cố, công tác cứu hộ, cứu nạn và công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân.

Đồng thời Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Công ty Than Hòn Gai, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh trong công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là điều tra làm rõ nguyên nhân, kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Ông cũng yêu cầu Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Than Hòn Gai và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động khai thác than, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và ngành than tiếp tục phối hợp để triển khai các giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm nâng cao hệ số an toàn lao động trong quá trình sản xuất; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: QMG

Trước đó, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 29/7, tại Công ty Than Hòn Gai-TKV xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân than tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở. Đến 5 giờ 28 phút sáng 30/7, toàn bộ 5 công nhân tử vong đã được đưa ra khỏi lò.

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình.