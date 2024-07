Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL kiến nghị trung ương đầu tư xây dựng các công trình nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu; ngăn mặn, trữ ngọt và hệ thống hạ tầng giao thông của vùng.Ảnh: An An