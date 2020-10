Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Tuyệt đối không tự ý trở về nhà khi bão chưa tan"

Sáng 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chuyến đi khảo sát tình hình trú tránh bão của người dân tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).



Trong chuyến đi khảo sát tình hình sáng 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dặn dò người dân yên tâm sơ tán, tuyệt đối không tự ý trở về nhà khi bão chưa tan.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã động viên người dân, nhằm nắm bắt tình hình và tâm tư của người dân. "Bà con yên tâm sơ tán, tuyệt đối không tự ý trở về nhà khi bão chưa tan. Bà con cần đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, đặc biệt là giữ sức khoẻ cho trẻ em, người già. Chính quyền đã giao lực lượng công an có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho người dân yên tâm tránh bão. Yêu cầu quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân", Phó Thủ tướng nói.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền cơ sở, các lực lượng đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho các điểm sơ tán, đặc biệt là tại các công trình có mảng tường kính lớn, rất dễ bị gió giật vỡ gây nguy hiểm.

Báo cáo tình hình, ông Vũ Quang Hùng, Bí thư quận ủy Liên Chiểu cho biết, công trình Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng hiện là nơi tránh trú bão cho hơn 700 người dân. Công trình được xây dựng kiên cố, đảm bảo đứng vững trước gió lớn.

"Đồng thời, bên dưới công trình còn có tầng ngầm, đảm bảo điều kiện tránh trú cho người dân trong điều kiện xấu nhất", ông Hùng báo cáo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn khảo sát hiện trường tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).

Cũng tại buổi khảo sát, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cũng đã khảo sát hiện trường tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành. Theo ghi nhận, sóng lớn đã kéo đến sát chân kè đá, xi-măng của tuyến đường trên. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tuyệt đối đảm bảo an toàn, không để tình trạng sạt lở xảy ra.

Lúc 8h15 ngày 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9, tại Lý Sơn đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Vị trí tâm bão khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 195km, cách Quảng Nam khoảng 125km, cách Quảng Ngãi khoảng 85km, cách Bình Định khoảng 112km, cách Phú Yên 190km.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (115- 135km/h), giật cấp 15. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20- 25km/h.