Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: "Không có khu cách ly an toàn thấp, an toàn cao mà phải tuyệt đối an toàn"

Sáng 28/4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Xử phạt 12 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết thời gian qua có 108 người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, trong đó 104 người Trung Quốc. Ông khẳng định TP sẽ tăng cường rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Từ đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho nhập cảnh trái phép. Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định tình hình này không cho phép TP chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, ông nhấn mạnh đến thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, sân bay, chợ, siêu thị… "Dứt khoát phải đeo khẩu trang. Tất cả mọi người bước ra đường là phải đeo khẩu trang. Phải làm quyết liệt việc này" – ông Phong nói và cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang. Cụ thể, từ ngày 27/4, toàn thành phố đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền xử phạt là 12 triệu đồng. Covid-19: Hai mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia, đến khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ Một vấn đề được quan tâm là công tác bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định thành phố đã có những phương án đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử, từ việc tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động đến công tác bỏ phiếu, các thùng phiếu di động... Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM phải kích hoạt chế độ phòng chống dịch ở mức cao nhất. TP.HCM phải đặt chế độ phòng chống dịch ở mức cao nhất Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long khẳng định tuy TP.HCM không tiếp giáp trực tiếp với các tỉnh biên giới nhưng nguy cơ xâm nhập dịch bệnh là hiện hữu, bởi TP.HCM là trung tâm giao thương (hàng hải, hàng không, rất nhiều điểm du lịch) của toàn miền Nam. Ngoài việc duy trì các nhóm giám sát cộng đồng, mở rộng phạm vi đối tượng xét nghiệm các trường hợp sốt, ho, Bộ trưởng đề nghị TP.HCM cần phải nâng công suất, tốc độ xét nghiệm ít nhất 50.000 mẫu đơn/ngày. "TP.HCM phải kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch ở mức độ cao nhất, cao hơn cả các tỉnh biên giới Tây Nam", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định có tình trạng hồ sơ nhập cảnh theo dạng chuyên gia, nhà đầu tư, lao động chất lượng cao hợp pháp nhưng khi rà soát không đúng đối tượng. "Họ không phải chuyên gia, nhà đầu tư, lao động chất lượng cao nên rất khó quản lý. Qua rà soát, Bộ Công an đã phát hiện được rất nhiều trường hợp như vậy. TP.HCM là một trong những nơi thu hút nhiều đối tượng này, do đó cần phải rà soát, kiểm tra chặt chẽ tránh để "lọt" nhập cảnh hợp pháp nhưng không đúng đối tượng", thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nói. Trao đổi thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói rằng TP.HCM đã thành lập tổ chuyên trách, trong đó có Sở Ngoại vụ, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế để thống nhất một đầu mối xử lý chặt chẽ, nhanh gọn. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các khu cách ly phải tuyệt đối an toàn. Các khu cách ly phải tuyệt đối an toàn Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TP.HCM đã trải qua 75 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Toàn TP.HCM có 41 khách sạn đang thực hiện cách ly có thu phí với người ở nước ngoài về, các chuyên gia. Toàn bộ gần 1.000 nhân viên thực hiện công tác cách ly đều được tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19. Đề cập đến kiểm soát lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hiện thành phố quyết liệt kiểm soát chặt và có các đánh giá thường xuyên đối với các nơi "an toàn thấp, an toàn cao" để có hướng khắc phục. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định phải thống nhất quan điểm là "tuyệt đối an toàn" ở các khu cách ly tập trung chứ không thể nói "an toàn thấp", "an toàn cao" được. "Bởi vì chỉ một nơi mất an toàn sẽ đe dọa sự an toàn chung của tất cả hệ thống phòng chống dịch", Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của TP.HCM, tuy nhiên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu TP phải có các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn nữa. Trong đó, phải chú ý đến việc nâng cao ý thức của người dân về tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. "Nhất định không để ca lây nhiễm nào ra cộng đồng, bởi nếu có dịch trong cộng đồng thì cực vô cùng" – Phó Thủ tướng nói và yêu cầu TP.HCM thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Bí thư cũng như tuân thủ các nguyên tắc mà Bộ Y tế đưa ra. Thời gian vừa qua Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã có những biện pháp rất quyết liệt. Tuy nhiên, đây là thời điểm rất quan trọng, bởi thời điểm những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang tới rất gần. "Không khí chung là vui mừng chào đón ngày lễ, nhiều địa phương đã chuẩn bị lễ hội, nếu chúng ta không có sự quyết liệt kiểm soát dịch bệnh, nếu có ca nhiễm xảy ra trong cộng đồng thì cực kỳ nguy hiểm, lây lan rất nhanh" – Phó Thủ tướng lo ngại. Hôm qua (27/4), Thường trực Ban Bí thư cũng đã ban hành Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19; các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

