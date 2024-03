Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích gay gắt Israel, yêu cầu ngừng bắn ở Gaza ngay lập tức

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, phát biểu tại Alabama vào Chủ nhật 3/3. Ảnh Getty

Theo Telegraph, bà Harris cho biết, việc tạm dừng giao tranh kéo dài 6 tuần sẽ cho phép các con tin được thả và cho phép "một lượng viện trợ đáng kể" đến khu vực bị tàn phá.

Tuyên bố của bà Harris được cho là một trong những bình luận gay gắt nhất của một nhà lãnh đạo cấp cao trong chính phủ Mỹ nhắm thẳng vào Israel, yêu cầu nước này giảm bớt các điều kiện “vô nhân đạo” ở Gaza.

“Với quy mô đau khổ to lớn ở Gaza, phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong ít nhất 6 tuần tới. Điều này sẽ giúp các con tin được phóng thích và giúp người dân ở Gaza nhận được một lượng viện trợ đáng kể. Điều này sẽ cho phép chúng tôi xây dựng một cái gì đó lâu dài hơn, đảm bảo được an ninh cho Israel đồng thời tôn trọng quyền của người dân Palestine về phẩm giá, tự do và quyền tự quyết", bà Harris nhấn mạnh.

“Người dân ở Gaza đang chết đói. Các điều kiện thật vô nhân đạo và lòng nhân đạo chung của chúng ta buộc chúng ta phải hành động. Chính phủ Israel phải làm nhiều hơn nữa để tăng đáng kể dòng viện trợ. Không có lý do gì để bào chữa cả”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit cũng cảnh báo, các điều kiện nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở Gaza, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người. Ông nhấn mạnh người dân Palestine ở Gaza có quyền tiếp cận các nhu yếu phẩm, đồng thời tái khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt đổ máu và ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói ở Gaza.

Israel đã mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Gaza sau khi Hamas, phong trào Hồi giáo kiểm soát Gaza, tấn công các thị trấn miền Nam Israel vào ngày 7/10 năm ngoái. Phía Israel thống kê 1.200 người đã thiệt mạng tại nước này trong cuộc xung đột với Hamas, trong khi vẫn còn khoảng 130 con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Về phần mình, cơ quan y tế tại Gaza cho biết tính đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 30.410 người Palestine thiệt mạng và 71.700 người khác bị thương.