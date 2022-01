Phố trong làng tập 39 có gì thú vị, hấp dẫn khán giả sau 10 ngày hoãn chiếu?

Tối nay (13/1), Phố trong làng tập 39 sẽ tiếp tục lên sóng VTV1 sau thời gian nhường lịch phát sóng cho bộ phim Mùa xuân ở lại của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Được biết, sự trở lại của Phố trong làng sẽ có sự góp mặt của Hoàng Dương – con trai cố NSND Hoàng Dũng.

Chia sẻ về vai diễn trong phim Phố trong làng, Hoàng Dương hài hước cho biết: "Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 anh công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó".

Hoàng Dương – con trai cố NSND Hoàng Dũng và diễn viên Lưu Duy Khánh cùng tham gia phim Phố trong làng. (Ảnh: FBNV)

Với sự "nhập cuộc" của đồng nghiệp trẻ, diễn viên Lưu Duy Khánh - người đảm nhận vai Hoàng trong phim "Phố trong làng" hào hứng chào đón "đồng nghiệp" mới. Nam diễn viên cũng không quên nhắc đến cố NSND Hoàng Dũng. "Mừng đồng chí Thiếu uý đến với Tân Xuân. Anh và bố Hoàng Dũng tự hào về đồng chí", diễn viên Lưu Khánh nhắn nhủ Hoàng Dương.

Ngoài sự xuất hiện của con trai cố NSND Hoàng Dũng trong phim Phố trong làng tập 39, khán giả xôn xao khi hình ảnh hậu trường của bộ phim được dàn diễn viên hé lộ. Theo đó, diễn viên Anh Tuấn – người thường xuyên đảm nhận vai phản diện, đầu gấu hứa hẹn sẽ tiếp tục có màn đối đầu với các chiến sĩ công an.

Bộ phim "Phố trong làng" tiếp tục lên sóng vào tối nay (13/1) sau thời gian hoãn chiếu. Trong ảnh, diễn viên Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) tiếp tục đảm nhận vai diễn phản diện, đối đầu với các chiến sĩ công an. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Phố trong làng bất ngờ thông báo hoãn chiếu từ ngày 3/1/2022 khi phim đã lên sóng đến tập 38 khiến khán giả hoang hoang. Người hâm mộ không khỏi băn khoăn về lý do hoãn chiếu bộ phim này. Nhiều đồn đoán trái chiều về lý do bộ phim bị hoãn chiếu có thể vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, diễn viên chính Anh Tuấn bị chấn thương trong lúc ghi hình bộ phim...

Sau đó, nam diễn viên Lưu Duy Khánh thông báo "tin vui" về việc Phố trong làng tập 39 sẽ trở lại với khán giả vào tối nay (13/1). "Phim vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết thì làm sao đã hết được. Hoàng còn chưa có người yêu cơ mà, cả nhà yên tâm nhé!", nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Diễn viên Anh Tuấn bị chấn thương trong quá trình quay phim Phố trong làng. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, ê-kíp sản xuất cũng hé lộ "tin vui" khi bộ phim Phố trong làng trở lại sau thời gian hoãn chiếu. Cụ thể, bộ phim vẫn được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1 và sẽ được tăng thời lượng lên 60 tập để phục vụ khán giả.

Đề cập đến sức khỏe của nam diễn viên chính Anh Tuấn bị chấn thương trong quá trình ghi hình bộ phim Phố trong làng, đạo diễn Mai Hiền cho biết, diễn viên Anh Tuấn đang dần hồi phục và anh đã quay lại đoàn làm phim. Diễn viên Anh Tuấn cũng cho hay: "Tôi bị rạn xương lúc quay nhưng hiện tại chấn thương đang dần hồi phục".

Phố trong làng do NSƯT Mai Hiền làm đạo diễn với sự tham gia của dàn diễn viên: Ngọc Anh (vai Ngọc); Ngô Lệ Quyên (vai Thương), Trần Vân (vai Hoài); Doãn Quốc Đam (vai Mến)... Nội dung bộ phim đề cập đến cuộc chiến phòng chống tệ nạn xã hội ở xã Tân Xuân của các chiến sĩ công an trẻ. Phim thu hút người xem bởi cuộc sống chân chất, đầy tình nghĩa của người dân làng quê, bên cạnh đó không thiếu những tình tiết gay cấn.