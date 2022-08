Cha nữ sinh bức xúc vì không được thông báo khi đo độ cồn

Chiều 2/8, tại buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến cái chết của nữ sinh lớp 12 do tai nạn giao thông ngày 28/6, do Sở TTTT tỉnh Ninh Thuận tổ chức, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh cho rằng, những người tham gia ký tên trong giấy xét nghiệp do công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm cung cấp trước đó không trùng với những người tham gia thực hiện xét nghiệm như thông báo của bệnh viện.



Clip: Ông hồ Hoàng Hùng bức xúc về việc lấy mẫu máu tại bệnh viện khi đo độ cồn

"Khi lấy mẫu đo độ cồn và cho kết quả không đúng thì bệnh viện không thông báo cho gia đình nên không thể đổ lỗi cho gia đình đã xin về nên không thể xét lại được. Theo kết quả của bệnh viện nêu tại cuộc họp báo thì "sau khi có kết quả xét nghiệm độ cồn bất thường là 0,79g/L" bệnh viện đã không thông báo cho gia đình biết, nên không thể đổ lỗi là bệnh nhân quá nặng nên người nhà đã xin về...", ông Hùng phát biểu tại buổi họp báo.

Tài xế tông nữ sinh lớp 12 tử vong điều khiển xe không đúng quy định

Tại buổi họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, sau tai nạn, đơn vị đã làm việc với tài xế Minh. Tài xế Minh khai, đang điều khiển ô tô và có nghe điện thoại, có kết nối với bluetooth, và khi rời xe thì cầm điện thoại. Về tốc độ, sau tai nạn, đã rà soát camera, thu giữ hình ảnh camera.

Clip: Lãnh đạo công an TP.Phan rang Tháp Chàm phát biểu tại buổi họp báo.

Còn về giám định tốc độ, ông Sơn cho biết, chưa giám định được, chưa có cơ quan nào giám định tốc độ. Đối với trường hợp lái xe Hoàng Văn Minh, tại thời điểm xảy ra tai nạn đã đo nồng độ cồn qua hơi thở. Tại thời điểm đó, tài xế không có nồng độ cồn.

Hiện, sự việc đã được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 làm rõ, nên Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm sẽ thông báo khi có kết luận.

Bước đầu, theo thượng tá Hà Công Sơn, xác định tài xế Minh chuyển hướng chưa đảm bảo an toàn, dẫn tới tai nạn. Còn nữ sinh điều khiển xe đúng quy định.

"Cá nhân tôi cho rằng vụ này đã đủ yếu tố khởi tố vụ án để xử lý theo quy định pháp luật", thượng tá Hà Công Sơn nói.

Giám đốc bệnh viện xin lỗi gia đình nạn nhân

Cũng tại buổi họp báo chiều này, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xin lỗi gia đình nữ sinh xấu số và thừa nhận quy trình xét nghiệm là sai. Đồng thời cho biết bệnh viện sẽ xem xét xử lý nghiêm những người sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh thuận phát biểu tại buổi họp báo.(Ảnh: Bùi Phụ)

Đúng quy trình trong khâu xét nghiệm là trước khi làm thì kỹ thuật viên phải kiểm dụng lại máy, tức là đưa chỉ số của máy này về chuẩn bằng cách chạy một mẫu thử đã định sẵn bên ngoài. Nếu mẫu này đúng thì đồng nghĩa với việc máy đã chuẩn, sau đó mới bỏ mẫu cần xét nghiệm vào. Riêng đối với bệnh nhân Hồ Hoàng Anh thì những người làm xét nghiệm đã làm thiếu bước này.

"Do đó, kết quả này là kết quả không đúng, đã không kiểm chuẩn thì kết quả là không chuẩn, mà không chuẩn thì đó là sai. Khi kết quả bất thường, anh em cũng không thông báo cho lãnh đạo nắm nên mới không cho làm lại...", ông Thái Phương Phiên khẳng định.

Liên quan đến kết quả xét nghiệm này, tại buổi họp báo ông Bùi Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã hủy kết quả xét nghiệm cồn trong hồ sơ vụ việc. Sắp tới Sở cũng xử lý nghiêm những người liên quan đến việc xét nghiệm nồng độ cồn sai này...

Clip: Ông Thái Phương Phiên giải thích quy trình xét nghiệm là sai.