Khẩn trương làm rõ nồng độ cồn

Theo đó, ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét nội dung đơn của ông Hồ Hoàng Hùng; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo điều tra, xác minh chặt chẽ, kỹ lưỡng, chính xác đối với kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Ông Phan Tấn Cảnh yêu cầu xem xét các nội dung được ông Hồ Hoàng Hùng nêu cụ thể trong đơn để xử lý vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật. Kết quả điều tra, xác minh gửi UBND tỉnh Ninh Thuận trước ngày 10/8.

Clip ghi lại hiện trường vụ TNGT.

Gia đình nạn nhân bức xúc về thông báo nồng độ cồn

Liên quan đến vụ việc nói trên, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh đã tử vong cho biết, gia đình đã làm đơn gửi bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận từ (gửi ngày 13/7/2022) để yêu cầu sao lục hồ sơ bệnh án của con gái ông. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ bệnh viện.

"Trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục làm việc với các ngành chức năng để giải quyết vụ việc", ông Hùng nói.

Trước đó, thông với báo chí, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hồ sơ bệnh án nói trên là mật, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, gia đình nạn nhân rất bất ngờ và bức xúc khi được Cơ quan CSĐT thông báo về kết quả nồng độ cồn trong máu của con gái minh khi xảy ra tai nạn là 0,79mg/100 ml máu.

"Công an cho tôi xem kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu. Phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định, bác sĩ Nguyễn Hà, bác sĩ Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải, đóng dấu treo bệnh viện tỉnh Ninh Thuận...", ông Hùng bức xúc trình bày.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh vẫn chưa quên đi cái chết của con. (Ảnh: Q.Đ)

Được biết, sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, nữ sinh Hồ Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Đến khoảng 8 giờ thì xả ra vụ tai nạn đau lòng.

Liên quan đến vụ việc nói trên, ông Hùng cho biết, sau cái chết của con gái, gia đình lái xe gây tai nạn có đến để xin gặp đồng thời mong muốn hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng để lo hậu sự nhưng gia đình ông Hùng không nhận.

"Sự việc quá bất ngờ, con tôi chết là mất mát quá lớn. Gia đình chỉ có nguyện vọng duy nhất là pháp luật vào cuộc xử lý đúng theo quy định...", ông Hùng nói.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 28/6, em Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào cây trụ điện đường nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A - 074.07) do ông Hoàng Văn Minh (SN1986) điều khiển. Ông Minh là quân nhân đóng quân tại sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm chuyển sang Cơ quan điều tra khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không Quân để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến nay, cơ quan điều tra cũng đã dựng lại hiện trường vụ TNGT, đồng thời phát thông báo tìm nhân chứng cung cấp thông tin để điều tra vụ TNGT nói trên.

Mong muốn làm rõ vụ việc

Để làm sáng tỏ vụ việc, ông Hùng đã gửi đơn khiếu nại gửi đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân và các ngành liên quan trong tỉnh Ninh Thuận.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ TNGT ngày 28/6. (Ảnh: Q.Đ)

Trong đơn gia đình ông Hùng cho rằng việc giám định, đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh đã xét nghiệm trước đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, do thời điểm thu thập mẫu máu của cháu Hoàng Anh không có sự chứng kiến của gia đình, các cơ quan chức năng khác, người làm chứng là không khách quan...

Do đó, gia đình nữ sinh Hoàng Anh đề nghị các cơ quan chức năng giám định, đối chiếu lại mẫu máu mà cơ quan y tế đã lấy để xét nghiệm nồng độ cồn với mẫu máu của gia đình để xác định đúng mẫu máu nữ sinh. Bên cạnh đó là tiến hành giám định lại nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh tại Viện Khoa học hình sự, Bộ công an tại TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.