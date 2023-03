Ngày 15/3, một lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một trường hợp vi phạm pháp luật trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ xảy ra tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có địa chỉ tại Đắk Lắk.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1988, trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) được tuyển dụng vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập từ năm 2017. Tháng 10/2020, bà Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tuy nhiên, qua xác minh của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, về trình độ học vấn bà Hương chỉ học hết lớp 9, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở; không tham gia học và không tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2009, bà Hương được 1 người giúp đỡ để có được một bằng tốt nghiệp cao đẳng không hợp pháp của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Bà Hương đã sử dụng bằng tốt nghiệp cao đẳng này để làm hồ sơ vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập.

Sau đó, bà Hương đã sử dụng bằng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh để đăng ký học và lấy bằng tốt nghiệp đại học (hệ từ xa) của Trường Đại học Trà Vinh.

Vào tháng 9/2022, bà Hương đã khai báo gian dối lý lịch để được kết nạp Đảng tại Đảng bộ Tạp chí Việt Nam Hội nhập. Hiện bà Hương đang là đảng viên dự bị. Ngoài việc vi phạm của bà Nguyễn Thị Hương, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã làm rõ một số sai phạm về hoạt động tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ học hết lớp 9, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở; không tham gia học và không tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: NCL

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi của bà Hương có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và vi phạm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng trao đổi thông tin, làm cơ sở để Trường Đại học Trà Vinh ra quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển, kết quả học tập, quyết định công nhận tốt nghiệp, thu hồi bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học của bà Nguyễn Thị Hương.

Căn cứ các văn bản về phối hợp xử lý những sai phạm tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Công an tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công việc của bà Nguyễn Thị Hương tại Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho Công an TP.Buôn Ma Thuột thụ lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thanh tra, kiểm tra điều kiện hoạt động và việc chấp hành các quy định của pháp luật của Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; có biện pháp dừng hoạt động báo chí đối với bà Nguyễn Thị Hương.

Đồng thời, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về vi phạm của Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, xử lý đúng quy định của pháp luật.