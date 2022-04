"Phó tướng" của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, đối diện mức án bao nhiêu năm tù?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Hương Trần Kiều Dung có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Trịnh Văn Quyết. Vậy bà Kiều Dung sẽ bị xử lý thế nào?