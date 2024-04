Ngày 7/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, biên giới, cửa khẩu để ngăn chặn dịch bệnh Than lây lan qua biên giới vào nội địa Việt Nam.

Biên phòng Quảng Trị giám sát người trở về từ Lào để phòng chống bệnh Than. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, hiện nay dịch bệnh Than tại Lào có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do khuẩn Than (Bacillus – Antharacis) gây ra.

Bệnh Than gồm các thể như thể da (chiếm 95% bệnh nhân), thể nhiễm khuẩn huyết, thể dạ dày – ruột, thể phổi.

Ổ chứa bệnh Than thường là động vật ăn cỏ. Ở trong đất, nha bào Than tồn tại rất lâu, kể cả môi trường khắc nghiệt.

Bệnh than còn gọi là bệnh nhiệt thán, là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng (gia súc, động vật hoang dã), có thể lây truyền từ động vật sang người. Ảnh minh họa myloview

Bệnh Than lây qua nhiều đường như da, niêm mạc, máu, tiêu hoá, hô hấp. Bệnh thường gây ra các vụ dịch lớn ở động vật rồi lây sang người.

Những người làm nghề chăn nuôi, tiếp xúc với lông, da, xương động vật hoặc những người giết mổ, ăn thịt động vật bị bệnh, chết có nguy cơ mắc bệnh Than.

Tính đến nay, tại tỉnh Chăm Pa Sak và Salavan (Lào) đã có 121 trường hợp nhiễm bệnh Than. Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh Than. Tuy nhiên, nước Lào chưa có văn bản cấm vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc từ vùng nhiễm bệnh sang các khu vực khác hoặc xuất khẩu đi nước ngoài.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra người, phương tiện trở về từ nước Lào, qua cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, biên giới, cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý người, phương tiện xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc không có nguồn gốc xuất xứ qua biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương giám sát chặt chẽ các công dân đi, ở, về từ Lào có dấu hiệu mắc bệnh liên quan đến ăn thực phẩm là động vật không rõ nguồn gốc và động vật chết. Kịp thời thông báo các trường hợp có dấu hiệu mắc dịch bệnh đến Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để điều tra, xử lý.

Theo đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, mục tiêu cuối cùng của các giải pháp nêu trên là không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nội địa Việt Nam, bảo vệ an toàn sức khoẻ cho nhân dân.