Phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng: "Lá chắn thép" chặn nhập cảnh trái phép

Nỗi lo nhập cảnh trái phép

Việt Nam là quốc gia có đường biên giới dài, tiếp giáp ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia nên rất khó để kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường sông, đường rừng ở các tỉnh biên giới để vào nước ta.

Đặc biệt, đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, việc ngăn chặn kịp thời những "dòng người" di cư bất hợp pháp đang trở thành vấn đề hàng đầu được các cơ quan chức năng quan tâm. Thời gian qua, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Từ ngày 1/4/2020 đến 12/1/2021, đã có 8.921 chuyên gia, công dân nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Tại TP.Ðà Nẵng, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đợt 2. Hiện nay, ngoài tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch, việc tích cực đấu tranh phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép cũng được địa phương triển khai quyết liệt.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 1/4/2020 đến 12/1/2021, đã có 8.921 chuyên gia, công dân nhập cảnh vào Đà Nẵng, được cách ly y tế tại 28 khu cách ly tập trung. Đến nay, đã có tổng số 78 chuyến bay nhập cảnh và 5 chuyến tàu biển nhập cảnh vào thành phố.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, trong thời gian qua, công tác quản lý nhập cảnh tại TP.Đà Nẵng theo đường biển, đường hàng không đang được kiểm soát chặt chẽ.

Nhập cảnh trái phép trở thành vấn đề hàng đầu được các cơ quan chức năng quan tâm trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

"Khó nhất hiện tại là tình trạng nhập cảnh trái phép. Theo quan điểm của ngành y tế, các trường hợp nhập cảnh trái phép đã bị cơ quan chức năng xử lý chỉ là những tảng băng nổi, còn rất nhiều trường hợp "chìm" chưa được phát hiện. Chính vì vậy TP.Đà Nẵng đã phát động chiến dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận này để giúp phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép, ngăn chặn sớm, không để dịch bệnh xảy ra", bà Yến nói.

Còn ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông tin, lãnh đạo thành phố đã quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt nhất.

"Thành phố rất quan tâm đến vấn đề nhập cảnh trái phép, đã là trái phép thì sẽ không quản lý được, mà không quản lý được thì đây là một trong những nguồn có thể làm bùng nổ dịch bệnh. Chính quyền thành phố kêu gọi, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, trước hết tập trung vào các đối tượng nhập cảnh trái phép. Thành phố quyết tâm và chỉ đạo lực lượng công an và các ngành phải kiểm soát chặt chẽ việc này", ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.

"Lá chắn thép" chống dịch Covid-19

Mới đây, trong thời gian 1 tuần (21/12 - 27/12/2020), lực lượng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng đã liên tục phát hiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, xử lý 2 vụ/10 người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép.

Một tối mùa đông giáp Tết Tân Sửu, PV Dân Việt theo chân các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tuần tra, kiểm soát tại chốt chặn đường dẫn vào Hầm Hải Vân. Đồng hồ điểm 23h cũng là lúc cơn mưa vừa ngớt, trò chuyện với chúng tôi qua lớp khẩu trang trùm kín, đại úy Đặng Ngọc Tài - Trạm phó Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, lợi dụng trời tối, thời tiết khắc nghiệt, đây là thời điểm "vàng" để các đối tượng nhập cảnh trái phép đi qua "cửa ngõ" thành phố.

Lực lượng chức năng "trắng đêm" tuần tra, kiểm soát tại chốt chặn.kiểm tra các phương tiện giao thông di chuyển qua lại trên đường dẫn vào hầm Hải Vân.

Hàng đêm, nhiệm vụ của anh cũng như các thành viên khác là giữ vững an ninh trật tự, kiểm tra giấy tờ, cấm phương tiện không nằm trong diện ưu tiên được qua đèo.

Xuyên đêm trực chốt, anh Tài cùng các thành viên trong tổ thường xuyên bị muỗi đốt, đêm xuống nhiệt độ hạ thấp dễ cảm lạnh và đặc biệt thường xuyên đối diện với sự buồn ngủ. Để vượt qua những khó khăn đó, các anh thường kể những câu chuyện vui, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Phía sau những lớp khẩu trang in hằn lên mặt vẫn là những nụ cười, họ lấy công việc làm niềm vui, coi khó khăn là động lực, họ chính là "lá chắn thép" trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

CSGT cửa ô Hòa Hiệp (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) kiểm tra các phương tiện giao thông di chuyển qua lại trên đường dẫn vào hầm Hải Vân.

"Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, sắp tới là Tết Nguyên đán, với trách nhiệm với người dân, với Tổ quốc, tôi cũng như các đồng chí khác cố gắng tạm gác công việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ cho đến khi nào dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát", đại úy Tài xúc động chia sẻ.

Tại lễ khen thưởng Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng vì thành tích phát hiện, bắt giữ 10 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã yêu cầu lực lượng Công an TP tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ xa, không để các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép, lợi dụng địa bàn TP.Đà Nẵng để ẩn nấp, hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 như trường hợp của bệnh nhân 1.440 mới phát hiện tại Vĩnh Long.

"Trong thời gian tới, đề nghị các lực lượng tăng cường quán triệt, chấn chỉnh đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ tiếp xúc với người dân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; rà soát, đề xuất giám đốc trang bị, cung cấp các thiết bị cần thiết như khử khuẩn, găng tay..., đảm bảo không để xảy ra trường hợp lây nhiễm do thực hiện nhiệm vụ", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói.