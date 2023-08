Phong thủy nhà ở: 13 điều nên làm trong tháng 7 Âm lịch để đón bình an, chiêu cát khí 13 cách đơn giản đón bình an, chiêu may mắn, đón tài lộc "tháng cô hồn"

Tháng 7 âm ("tháng cô hồn", tháng dân gian cho rằng âm khí vượng có thể kém may mắn) đang đến. Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương hướng dẫn các cách đón tháng cô hồn bình an, chiêu đón cát khí, tài lộc…