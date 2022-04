Đặt hòn non bộ

Hòn non bộ vừa có tính thẩm mỹ cao nếu đặt ở lối vào nhà sẽ tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn thêm phần đẹp mắt.

Ngoài ra, hòn non bộ vừa có núi vừa có nước, lại có thêm thủy sinh, cá cảnh... chính là những vật chiêu dụ may mắn vô cùng tốt. Vì vậy, nếu bạn xây dựng một hòn non bộ ở lối vào nhà sẽ là vật phẩm hút tiền tài, khiến cuộc sống của gia chủ càng thêm thăng hoa, giàu có.

Đặt cây cảnh ở lối vào nhà

Cây cảnh xanh tượng trưng cho sự phát triển, sức sống dồi dào. Nếu thiết kế cây xanh ở lối vào nhà không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn giúp thu hút may mắn, tài lộc.

Theo phong thủy, cây cảnh xanh tượng trưng cho sự phát triển, sức sống dồi dào.

Gia chủ có thể lựa chọn loại cây xanh theo sở thích cũng như nhu cầu của mình. Gia chủ có thể lựa chọn cây tài lộc, cây trúc phú quý, cây phát lộc... đặt trong nhà để cầu mong may mắn, phú quý và tài lộc.

Đặt vật phẩm mang lại may mắn, tốt lành

Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Những món đồ này cũng có thể là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn.

Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an.

Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, dây kết cát tường, cóc 3 chân, Tỳ Hưu, Hồ Lô, tượng Thần Tài... ở lối vào nhà.

Treo tranh thư pháp phong thủy

Tranh thư pháp phong thủy không chỉ có tác dụng làm tăng vẻ đẹp, tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Dưới góc độ phong thủy, lối vào nhà là vị trí quan trọng, treo tranh thư pháp phù hợp có thể giúp hóa giải tà khí, bảo vệ các thành viên trong gia đình.

Tốt nhất, gia chủ nên chọn những bức tranh thư pháp mang ý nghĩa tốt lành, may mắn, chẳng hạn như tranh trúc tượng trưng cho sự ngay thẳng, chính trực, tranh hoa mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, giàu sang, tranh 9 con cá tượng trưng cho tài vận thăng hoa.

Những bức tranh này có thể giúp cải thiện phong thủy của lối vào nhà và mang lại vận khí tốt cho bản thân và gia đình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm