Cửa chính vững vàng, không bay màu

Theo phong thủy, cửa chính là bộ mặt của một ngôi nhà. Phía trước cửa cần có không gian thoáng đáng, đầy đủ ánh sáng, cảnh sắc hài hòa, tạo cảm giác chào đón và yên bình.

Cửa chính vững vàng, không bay màu, điều này chứng tỏ ngôi nhà có phong thủy tốt.

Theo phong thủy, một ngôi nhà có lộc tức là cửa chính dù được lắp đặt lâu nhưng vẫn rất vững chắc, không bạc màu, bong sơn. Điều này chứng tỏ ngôi nhà có phong thủy tốt.

Trong trường hợp thấy cửa nhà bị hỏng, lệch, tróc sơn, bạc màu, bạn nên nhanh chóng tu sử để tránh làm hao hụt tài lộc của gia đình.



Có chim, ong về làm tổ

Hiện tượng chim hoặc ong về xây tổ ở trên mái nhà, trên lan can… không xảy ra nhiều ở các ngôi nhà trong thành phố, nơi có tốc độ đô thị hóa quá nhanh, thế nhưng ta lại có thể bắt gặp khá thường xuyên ở các gia đình nông thôn.

Phong thủy cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho

Phong thủy cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mà một khi dương khí đã vào nhà thì tất nhiên những điều may mắn sẽ tới.

Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này.

Điều này giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.

Do đó, nếu phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên can thiệp đuổi đi kẻo đánh mất vận may.

Nhà có ánh sáng đầy đủ, thoáng mát

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu biểu hiện phong thủy ngôi nhà đó tốt.

Ngôi nhà có ánh sáng tốt là ngôi nhà có tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng.

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu biểu hiện phong thủy ngôi nhà đó tốt.

Điều đó sẽ giúp cho gia chủ có sức khỏe tốt. Ngược lại, ngôi nhà u tối thì sẽ gây sức khỏe xấu, khiến cho bạn dễ đau ốm, mệt mỏi.



Nhà có nhiều cây xanh, cây sống lâu, xanh tốt

Sự phát triển của cây cối luôn tuân theo một quy luật nhất định. Cây cối ra lộc, nảy chồi vào mùa xuân rồi rụng lá, khô héo vào mùa thu. Đây là quy luật vĩnh cửu. Nhưng nếu cây trong nhà bạn hoặc cây ngoài sân rụng lá, khô héo vào mùa thu muộn hơn những cái cây khác.

Đến mùa xuân, cây lại ra lộc, nảy chồi sớm hơn chứng tỏ ngôi nhà bạn tràn đầy linh khí và sức sống. Cây sống lâu, xanh tốt trong nhà là điềm lành về phong thủy, chứng tỏ gia chủ có tài lộc sung túc, an khang, thịnh vượng.

Nhà có địa hình phía Bắc cao, phía Nam thấp

Người Việt thường chọn hướng Nam để làm hướng chính xây nhà. Địa hình phía trước thấp, phía sau cao là điềm tốt. Điều này có nghĩa là sau khi ở, gia chủ ngày càng thăng tiến, có hậu.