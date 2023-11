Phong thủy nhà ở có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp, tài lộc cũng như đường tình duyên, sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt là khu vực bạn nhìn thấy đầu tiên khi bước vào nhà, bởi đây là nơi đón những nguồn năng lượng, tài lộc vào nhà.

Theo phong thủy, nếu đặt đồ đạc linh tinh ở vị trí này có thể ảnh hưởng tới tài vận của cả gia đình.

Mở cửa vào nhà thấy 3 vật tiền bạc dễ thất thoát

- Mở cửa nhà thấy gương

Trong phong thủy, gương là vật có thể thu và nhả nguồn năng lượng, nếu đặt đúng vị trí thì có thể gia tăng năng lượng gấp đôi cho căn nhà. Nếu đặt sai, tài lộc dễ bị tiêu tán hết.

Một trong những vị trí cấm kỵ khi đặt gương chính là đối diện cửa ra vào. Bởi, cửa ra vào là nơi vận khí, tài lộc đi vào nhà. Nếu mở cửa ra nhìn thấy gương thì nó có thể hắt ngược lại những nguồn năng lượng tốt đi vào nhà, có nghĩa là tài lộc đến cửa lại quay đi.

Ngoài ra, đặt gương ở vị trí này còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, khiến mọi người dễ bất hòa, xảy ra tranh cãi, sức khỏe cũng giảm sút đi. Do đó, tuyệt đối không nên đặt gương đối diện cửa nhà, đặc biệt là với những gia đình làm ăn kinh doanh, buôn bán.

- Mở cửa thấy cửa

Dù cửa chính đối diện với cửa gì, từ cửa sau tới cửa nhà bếp, cửa nhà vệ sinh, cửa phong ngủ,… thì đó đều phạm phải điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở.

Cửa chính của nhà là cửa khí, là nơi tiếp thu sinh khí, sinh khí lưu động vòng vèo vào nhà qua nơi này. Nếu cửa chính đối diện cửa hậu thì khí sẽ không thể ngưng tụ trong nhà mà phát tán ra ngoài hết, khiến tài lộc vào cửa trước ra cửa sau.

Hay như nhà vệ sinh – nơi có âm khí rất nặng, nếu cửa chính đối diện cửa nhà vệ sinh thì sinh khí và uế khí sẽ hình thành thế đối kháng, ảnh hưởng tới tài lộc của gia chủ.

Nếu cửa chính đối diện với cửa phòng ngủ hay cửa nhà bếp thì sức khỏe của các thành viên trong nhà có thể bị ảnh hưởng. Không chỉ cửa bếp mà cửa chính đối diện với bếp cũng là điều kiêng kỵ cần tránh, nếu không sức khỏe và tài lộc của gia chủ sẽ hư hao.

Trong trường hợp không thể thay đổi vị trí thì tốt hơn hết bạn nên hóa giải bằng cách treo rèm trước cửa phòng ngủ, nhà vệ sinh,…

- Mở cửa thấy góc nhọn

Trong phong thủy, kỵ nhất là sức mạnh của góc nhọn.

Nếu mở cửa vào nhà nhìn thấy góc nhọn của tường thì gia chủ dễ xảy ra sự cố bất ngờ, đặc biệt là gặp bất lợi cho sức khỏe. Không những vậy, các thành viên trong gia đình dễ gặp bất hòa, mâu thuẫn hay tinh thần bất ổn.

Nguyên nhân là do cửa chính đối diện với góc nhọn của tường trong nhà sẽ tạo thành thế sát khí. Nếu gặp phải trường hợp này, nên cố gắng sửa góc nhọn cho tròn, hoặc đặt bình hoa hình tròn ở vị trí phù hợp của huyền quan cửa chính để hóa giải.

Mở cửa thấy 4 thứ tài lộc tự tìm đến

- Mở cửa thấy cây xanh

Hoa, cây cảnh tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở. Vì vậy, bạn có thể đặt một chậu cây ở lối vào nhà, trước cửa nhà để tăng thêm sinh khí cho ngôi nhà.

Đặc biệt, nếu trồng những cây cảnh phong thủy có ý nghĩa tốt lành như kim tiền, kim ngân, trường sinh,… ở đây thì chúng còn có tác dụng chiêu tài gọi lộc, đón nguồn năng lượng tích cực vào nhà, giúp gia chủ ăn nên làm ra, có cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được đặt hoa giả, cây giả vì chúng được coi là “vật chết”, đặt ở đây sẽ cản trở tài lộc vào nhà. Những loại cây cảnh mang ý nghĩa xấu như cây có gai cũng không nên đặt đối diện cửa kẻo làm hỏng phong thủy, suy yếu sinh khí trong nhà.

Bên cạnh đó, một khi hoa, cây cảnh héo hoặc chết thì bạn nên thay cây mới ngay để tránh ảnh hưởng tới phong thủy của ngôi nhà.

- Mở cửa thấy vật phẩm mang lại may mắn

Một trong những cách giúp cho gia đình luôn gặp nhiều may mắn, dễ thăng quan phát tài là treo vật phẩm may mắn ở trước cửa. Đó có thể là chuông gió, tranh phong thủy, chữ phong thủy hoặc những đồ vật phong thủy làm từ pha lê... Chúng đều mang lại may mắn cho gia chủ, giúp công việc thuận buồm xuôi gió, tài lộc tấn tới.

- Mở cửa thấy màu đỏ

Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, niềm vui. Do đó, nhiều người quan niệm rằng mở cửa thấy màu đỏ có ngụ ý là mở cửa nhìn thấy chuyện vui.

Vì vậy, bạn có thể đặt những đồ vật cát tường có màu đỏ ở khu vực cửa chính chẳng hạn như một bức tranh màu đỏ, thảm chùi chân màu đỏ,… Ngoài giúp căn nhà tăng thêm sinh khí và dương khí, đặt một số vật dụng màu đỏ ở khu vực này còn đem lại cảm giác ấm cúng khi vừa bước vào nhà, bởi màu đỏ cũng giúp kích thích não bộ, đem lại cảm giác phấn chấn, vui vẻ.

- Mở cửa thấy kệ sách

Nếu bạn muốn con cháu của bạn là một người tốt, có học vấn cao siêu, đường công danh rộng mở thì bạn nên đặt kệ sách đối diện với cửa ra vào. Lưu ý, không được kê giá sách quay lưng với cửa ra vào.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!