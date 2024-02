Khu vực trước nhà đóng vai trò rất quan trọng trong phong thủy nhà ở. Việc bài trí, sắp xếp và dọn dẹp cả trong lẫn ngoài cửa nhà sao cho hợp lý và gọn gàng sẽ giúp mang đến nhiều tài lộc, may mắn. Vì vậy, thấy trước nhà có 3 thứ này càng to thì gia chủ cần khắc phục ngay kẻo trôi mất tài lộc.

1. Ngôi nhà có cửa chính quá to

Nếu cửa nhà quá nhỏ, ngôi nhà sẽ thiếu ánh sáng và không khí. Việc này không những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng tới tài lộc, sự nghiệp. Bởi khi đó, vận khí sẽ bị cản lại hoặc năng lượng không đủ lưu thông khắp toàn bộ căn nhà.

Tuy nhiên, cửa chính quá to cũng là điều cấm kỵ. Cửa chính quá to thì nguồn ánh sáng, nguồn gió hắt vào nhà nhiều dễ khiến người sống trong nhà cảm thấy khó chịu.

Xét về mặt phong thủy, cửa chính quá to còn ảnh hưởng tới tài khí của gia đình, khiến cho tiền của trong nhà khó tích lũy lại được.

Bởi lúc này nguồn năng lượng vào nhà sẽ bị dư thừa và dẫn tới phân tán khí. Do đó, kích thước của cửa chính cần phù hợp với kích cỡ tổng thể ngôi nhà, không nên quá to, quá nhỏ.

2. Nhà bị cây to chắn trước cửa

Nhiều gia đình trồng cây xanh trước nhà để lấy bóng mát cũng như làm đẹp cho không gian sống, giúp thanh lọc không khí. Không những vậy, một số loại cây còn có tác dụng chiêu tài đón lộc, mang đến sự bình an cho gia đình.

Tuy nhiên, cây trước nhà không nên quá to. Xét về tính thực tế, cây trước nhà quá cao, quá to sẽ che khuất tầm nhìn, gây cản trở ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, đồng thời cản gió. Trồng cây to sẽ chiếm diện tích, làm hẹp lối vào của ngôi nhà. Nếu cây được trồng quá gần nhà, rễ cây có thể gây hư hỏng móng nhà.

Xét về mặt phong thủy, người ta tin rằng cây có rễ sâu thường mang âm khí mạnh, gây hiện tượng vượng âm trong nhà.

Một khi mất cân bằng âm dương sẽ ảnh hưởng không tốt đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là về mặt sức khỏe và tài lộc.

Do đó, cần cân nhắc về vị trí và kích thước khi trồng cây trước nhà để tránh những tác động tiêu cực từ phong thủy nhà ở, đảm bảo sự cân bằng và lưu thông của năng lượng trong không gian sống. Nếu cây quá to, gia chủ nên cân nhắc chặt đi.

3. Nhà bị che chắn bởi tòa nhà to, cao tầng

Nhà bị che chắn bởi tòa nhà to, cao tầng thì sẽ che chắn hết ánh sáng vào nhà bạn. Điều này sẽ khiến nhà bạn bị thiếu ánh sáng, khiến người ở có cảm giác bức bối, ngột ngạt, lâu dần con người dễ bị yếm khí và mắc các bệnh về vàng da, người mệt mỏi, khó chịu.

Còn về phong thủy, khi sống trong ngôi nhà bị che chắn bởi nhà to, nhà cao tầng thì các thành viên trong nhà rất dễ rơi vào trạng thái u uất, dễ sinh bức bối nên dần trở nên khó tính, dễ xảy ra cãi vã hơn.

Đồng thời, đường công danh sự nghiệp cũng khó lòng tăng tiến.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.