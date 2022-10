Đây là lần thứ 2 cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" được diễn ra. Cuộc thi do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức.

Trong cuộc thi này, PV Tào Nga của Báo Dân Việt đoạt giải Ba với loạt bài: "Điểm thi đua "hành" giáo viên nhưng không ai dám kêu".

Loạt bài nêu lên thực trạng đang gây bức xúc trong cộng đồng giáo viên và dư luận - điểm thi đua trong nhà trường. Đây là vấn đề khiến giáo viên phải khổ sở vì bị "hành" nhưng không ai dám kêu hoặc có kêu thì lo sợ bị thiệt thân.

Từ vụ việc của một số giáo viên ở Trường THCS Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội bị F0 phải nghỉ dạy 5-7 ngày, PV Báo Dân Việt đã tiếp xúc nhanh nhất với các giáo viên để đưa tin và có ý kiến sớm nhất từ phía giáo viên, Phòng GDĐT, Bộ GDĐT.



Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022 được tổ chức với đa dạng các chủ đề, mở rộng hơn lần thứ nhất ở các nội dung như: Đảm bảo mức lương đủ sống, tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội cho lao động nữ; đảm bảo quyền được có nhà ở an toàn, giá rẻ cho người lao động; đảm bảo người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, hợp vệ sinh; khuyến khích phát huy vai trò của Công đoàn; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của lao động nữ; Tấm gương nữ giới phát triển sinh kế thân thiện với môi trường…

Ban tổ chức trao giải Nhất cho phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: N.T

Sau hơn 5 tháng phát động cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được 482 tác phẩm dự thi của các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, cộng tác viên. Rất nhiều cơ quan báo chí có uy tín ở Trung ương và các tỉnh thành đã gửi bài tham gia cuộc thi.

Sau 2 vòng chung khảo và sơ khảo, Ban Giám khảo cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022 đã lựa chọn được 28 tác phẩm chất lượng, đáp ứng những yêu cầu của cuộc thi vào vòng chung khảo để trao giải cho 14 tác giả/nhóm tác giả (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích).

Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải thưởng phụ cho 1 tập thể tích cực tham gia cuộc thi và 14 giải các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên tới 167 triệu đồng.