Phụ huynh bức xúc vì con phải học xa trường, Sở GDĐT TP.HCM lên tiếng

Phản ánh với báo chí, nhiều phụ huynh tỏ ra bất bình vì con không được học tại trường gần nhà nhất, mà phải di chuyển xa. Trong khi việc tuyển sinh đầu cấp thực hiện theo bản đồ GIS được kỳ vọng giúp học sinh được học tại trường gần nhà, tiện lợi cho phụ huynh, giảm thiểu tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.

Trả lời báo chí, Sở GDĐT TP.HCM cho biết, việc còn tình trạng học sinh phải học xa nhà do nhiều lý do. Trước tiên, tại địa bàn cư trú (phường, xã) của các em không có trường tiểu học, THCS, do đó học sinh sẽ phải di chuyển sang địa bàn lân cận.

Tiếp theo, số dân trên địa bàn quá đông (nhiều dân di cư), trường tiểu học hoặc THCS không có khả năng tiếp nhận. Cuối cùng, năm nay do có việc sắp xếp lại khu phố. Khu phố thay đổi nên sẽ có một vài trường hợp phân bổ trường không phù hợp.

Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, phân bổ trường học theo GIS là hệ thống tự quét trường đến các vị trí gần nhà với học sinh nhất theo thứ tự ưu tiên. Bán kính xung quanh trường ưu tiên 1 đã hết chỉ tiêu tuyển sinh, GIS sẽ tự động xếp sang ưu tiên 2.

Phụ huynh làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học cho con vào lớp 6 Trường THCS Vân Đồn, Q.4, TP.HCM hồi đầu tháng 7/2024.

Vì thế, không phải nhà học sinh gần trường học đó nhất thì học sinh có thể được học tại trường đó. Bởi vì trong khu vực đó có nhiều học sinh gần hơn và đã hết chỉ tiêu để tuyển sinh vào trường. Ví dụ, chỉ tiêu của trường chỉ có thể tiếp nhận 300 học sinh. Trong khu vực gần trường có 350 học sinh ở thì những học sinh ở xa hơn sẽ phải thực hiện ưu tiên 2 theo GIS.

Để có những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết mong mỏi của phụ huynh, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, Sở GDĐT TP.HCM đã chỉ đạo các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phân công thành viên trong Hội đồng tuyển sinh tổ chức tiếp công dân để giải đáp những thắc mắc của người dân.

Phụ huynh liên hệ với phòng GDĐT quận, huyện để được giải quyết điều chỉnh khi phân tuyến do sự sắp xếp lại khu phố. Khi liên hệ với phòng, phụ huynh cần cung cấp các minh chứng do việc thay đổi khu phố dẫn đến việc được phân bổ trường chưa phù hợp. Cùng với đó, Ban chỉ Đạo tuyển sinh quận huyện phải tạo điều kiện và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh hết sức đặc biệt.