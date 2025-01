Thêm một vụ đập phá xe ô tô công nghệ ở quận Bình Tân, đối tượng có dấu hiệu say xỉn Thêm một vụ đập phá xe ô tô công nghệ ở quận Bình Tân, đối tượng có dấu hiệu say xỉn

Công an phường Bình Hưng Hòa B đang phối hợp Công an quận Bình Tân (TP.HCM) điều tra làm rõ vụ đập phá xe ô tô của tài xế công nghệ trên địa bàn. Đối tượng đập phá xe có dấu hiệu say xỉn.