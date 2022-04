Video: Khánh thành Phân hiệu Ấp 4, Trường Mầm non Xuân Hưng (Đồng Nai)

Phân hiệu Ấp 4, Trường Mầm non Xuân Hưng (Đồng Nai) được khánh thành giúp 100 học sinh mầm non dân tộc Chăm được học tập trong một ngôi trường kiên cố và an toàn. Clip: Bảo Yến - Hoàng Chinh