Phụ huynh tập trung ở Sở GDĐT Hà Nội vụ đề thi Toán lớp 10 in mờ: "Không công bằng cho các con"

Ngay từ sáng sớm ngày 12/6, rất đông phụ huynh có mặt tại Sở GDĐT Hà Nội để phản ánh vụ việc. Trước đó, sáng ngày 11/6, sau khi kết thúc môn thi Toán kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023, hàng chục phụ huynh có con làm bài thi sai do đề thi in kém chất lượng, không rõ mực, gây hiểu lầm cho học sinh. Theo đó, ở câu 3, ý 1 yêu cầu học sinh giải phương trình. Tuy nhiên, do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành -2.

Rất đông phụ huynh có mặt tại Sở GDĐT phản ánh vụ đề thi. Ảnh: Tào Nga

Thất thần đứng trước cửa của Sở GDĐT Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hồng Nhạ, phụ huynh có con thi ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Phong Sắc, quận Hai Bà Trưng cho biết đây là lần thứ 2 chị đến Sở để phản ánh vụ việc.

Chị Nhạ chia sẻ về vụ việc. Clip: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nhạ cho hay: "Con về khóc kể với tôi là sau khi thi xong con lên nộp bài rồi đọ đề với các bạn, con mới thấy mình làm thì có dấu "-" trong khi các bạn không như thế. Con lên nói với giám thị, giám thị bảo hết 5 phút kiểm tra đề rồi, bây giờ không xử lý nữa. Tôi buồn quá. Nếu là một giáo viên tâm huyết nếu thấy xảy ra tình trạng như thế phải xem xét lấy lại công bằng cho học sinh. Đằng này cô gạt đi.

Con tôi từ hôm qua đến giờ khóc lóc tiếc nuối. Tôi thương con mà không biết làm thế nào. Ngày hôm qua, ngay sau khi thi xong con về kể tình hình, tôi đã chạy ngay lên điểm thi nhưng đóng cửa. Theo phản xạ tôi đến Sở gặp phòng thanh tra nhưng cô bảo chỉ ghi nhận chứ không giải quyết".

Đề thi khiến nhiều học sinh hiểu lầm. Ảnh: PHCC

Chị Nhạ bật khóc cũng cho biết: "Tôi đọc trên mạng nhiều phụ huynh, học sinh bảo đây là lỗi của các em. Mọi người không rơi vào trường hợp như con tôi tại sao lại nói vô cảm như thế. Thực sự không công bằng cho các con. Tôi nhờ xem xét cho con đúng với khả năng của con chứ không phải con tôi học dốt như mọi người nói vì con dốt nên mẹ chiến đấu để chen chúc.

Chị Nhạ khóc thương con bị làm sai. Ảnh: Tào Nga

Tất cả đổ lỗi cho con trẻ thì rất thiệt thòi cho các con. Bao công sức 9 năm trời của con rồi công sức thầy cô dạy dỗ. Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thăng Long là con biết khả năng của mình thế nào. Bài thi con chỉ không làm được 1 ý của bài 4. So đáp án hiện tại con đang được 8 điểm. Nếu Sở xem xét câu con làm sai kia thì sẽ được 9 điểm. Cuộc thi vào lớp 10 rất cam go, 1 điểm mà nhân đôi thì các con mất 2 điểm rồi.

Con tôi không hề kém, là niềm hi vọng của gia đình, cô giáo chủ nhiệm và nhà trường. Chúng tôi không kiện cáo, chỉ mong sở xem xét để tạo điều kiện cho các con. Rất nhiều trường hợp chứ không chỉ riêng con tôi".

Phụ huynh mong muốn Sở GDĐT xem xét vụ việc. Ảnh: Tào Nga

Cùng trong nhóm phụ huynh đến Sở GDĐT Hà Nội phản ánh, anh Ngô Quang Minh, có con thi tại Trường THPT Cao Bá Quát cho hay: "Sau khoảng 25-20 phút, các con làm đến câu III, phát hiện ra lỗi và đã hỏi giám thị, giám thị đã trả lời các con là dấu trừ. Muốn kiểm chứng thì có thể hỏi các thí sinh trong phòng thi.

Tôi là cha mẹ học sinh, mong muốn tìm một tiếng nói nhân văn nhất về lỗi đề thi này để bảo vệ quyền lợi cho các cháu. Từ hôm qua tới giờ các cháu suy sụp, gọi cũng không dậy. Các cháu mới bước chân vào đời mất 2 điểm là quá nặng nề. Hướng giải quyết như thế nào khi các con làm theo sự trả lời của giám thị phòng thi?".

Một phụ huynh có con làm nhầm đề thi gửi đơn tới Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Chị Tăng Thị Hồng Lê, có con thi ở Trường THPT Dương Xá kể: "Con thi xong nói với tôi: "Mẹ ơi mẹ con làm bài khác với các bạn thì thế nào, chắc là con làm nhầm rồi". Khi ra khỏi phòng thi, con mới hỏi và biết kết quả của con khác với các bạn trong phòng thi. Đề của các bạn không có dấu trừ như của con. Như thế này thì thiệt thòi với con quá. Vào phòng thi các con không quay ngang quay ngửa, không hỏi được ai nên làm sai".

Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc Lân, có con học Trường THCS Nguyễn Trãi A thi tại điểm Trường THCS Trần Đăng Ninh cho biết: "Hai hôm trước con làm đề tốt, hôm thi Toán con cũng tự tin là tốt. Mẹ lên mạng xã hội và biết có chuyện có bạn nhìn nhầm đề thi thành số âm (-), nói chuyện với con thì con phát hiện ra con cũng bị nhầm như vậy.

Con ở Thường Tín lên Hà Đông thi nên không có bạn để trao đổi. Khi ra khỏi phòng thi con vẫn rất tự tin là được 9 điểm. Lúc thi con không nghi ngờ gì, chỉ tập trung vào làm. Khoảng 20 phút cuối con có kiểm tra lại hết bài và vẫn không phát hiện ra con nhầm đề. Tôi cũng phải động viên con vì hôm nay con thi nốt môn chuyên. Việc cũng đã xảy ra rồi. Chỉ mong con có tâm lý vững vàng để chiều nay thi chuyên. Đề in mờ ở 1 số điểm thi nên không ít cháu bị nhầm. Mong Sở có phương án xử lý hợp lý vì các cháu đã rất nỗ lực trong thời gian qua, dù nhìn nhầm đề, các cháu rất biết cách làm. Mong Sở chấp nhận cả phương án dấu dương và dấu âm trong đề thi".

Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Lộc, Phó chánh văn phòng Sở GDĐT Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận đơn thư của phụ huynh học sinh và tập hợp để trình lên trên để xử lý".

Phụ huynh lập danh sách đơn gửi Sở. Ảnh: Tào Nga

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian học sinh làm bài thi môn Toán (từ 8h đến 10h ngày 11/6), Sở GDĐT Hà Nội và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc môn thi toán của kỳ thi, Sở mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh.

Hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên năm học 2023-2024. Vì vậy, các các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly. Sở sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên.

Sau khi xác minh cụ thể, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.