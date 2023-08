Phủ kín sân nhà một "bầu trời mơ mộng" với cây cảnh đẹp kinh ngạc, giúp gia đình mở rộng tài lộ

Trong số những cây cảnh đẹp đẽ mà bạn gặp, chắc chắn đôi mắt của bạn sẽ không quên được màu tím biếc đến nao lòng của phượng tím.

Cây cảnh này có tên khoa học là Jacaranda mimosifolia, thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae ) bao gồm các cây như chùm ớt, núc nác, đào tiên...

Màu tím hoa cà, tím oải hương, sắc xanh lam rực rỡ của cây cảnh này sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong suốt mùa xuân đến đầu hè.

Màu tím hoa cà, tím oải hương, sắc xanh lam rực rỡ của cây cảnh này sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong suốt mùa xuân đến đầu hè. Ảnh minh họa viriar

Đặc điểm của cây cảnh phượng tím

Ở Việt Nam, những ai đã đến Đà Lạt vào mùa xuân cũng sẽ ngất ngây trước những con đường tím biếc sắc hoa này.

Phượng tím thích khí hậu mát mẻ nên được trồng nhiều ở Đà Lạt. Một số địa phương khác cũng có nhưng số lượng không nhiều, mới lác đác trồng thành từng cây riêng lẻ.



Phượng tím là cây cảnh có vẻ đẹp rất kinh ngạc. Nhìn chúng nở bừng cùng lúc khiến mắt bạn say sưa, chuếnh choáng như thể đang thưởng thức một thứ rượu tím quá đỗi ngọt ngào.

Cây cảnh này cũng là "nhà sản xuất" vô cùng chất lượng khi một cây lớn phủ kín hoa màu tím, phi thường đẹp đẽ, xa hoa, tráng lệ. Ảnh minh họa wallpaperflare

Những bông hoa của chúng như phát sáng với thứ màu tím rất quyến rũ, pha giữa màu tím hoa cà, màu hoa oải hương và màu xanh lam.

Cây cảnh này cũng là "nhà sản xuất" vô cùng chất lượng khi một cây lớn phủ kín hoa màu tím, phi thường đẹp đẽ, xa hoa, tráng lệ. Ai lại không muốn nhà mình được phủ đám mây màu tím đẹp đẽ như vậy?

Cây phượng tím là loài cây thân gỗ có chiều cao tương tự như phượng đỏ từ 15 - 20m. Các nhánh và cành cây có xu hướng xòe rộng ra với chiều dài có thể đạt tới 7-10m.

Mùa hoa nở kéo dài từ mùa đông đến mùa xuân sang hạ, có thể đến 4–6 tháng. Ảnh minh họa wallpaperflare

Hoa của cây phượng tím mọc thành từng chùm, mỗi bông hoa nở ra có hình dạng giống như chiếc chuông dài khoảng 3 - 5cm, cánh hoa mềm mại, dễ dập nát, tàn sau khoảng 5 ngày. Mùa hoa nở kéo dài từ mùa đông đến mùa xuân sang hạ, có thể đến 4–6 tháng.

Phượng tím không chỉ đẹp lộng lẫy mà toàn thân cây của chúng còn có tác dụng trong y học. Gỗ của cây phượng tím có đặc tính kháng sinh và chống oxy hóa hiệu quả nên thường được dùng để điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Ngoài ra, các hoạt chất trong cây phượng tím có thể làm giảm triệu chứng của bệnh bạch cầu.

Những con đường phượng tím luôn khiến mọi người ngất ngây. Ảnh minh họa wallpaperflare

Ý nghĩa phong thủy cây cảnh phượng tím

Sắc màu tím thơ mộng của cây cảnh phượng tím thể hiện sự chung thủy trong tình yêu, sự thân thiết trong tình bạn và mối quan hệ khăng khít giữa người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, phượng tím không chỉ làm đẹp cho gia đình mà còn có ý nghĩa mở rộng tài lộ cho gia đình bạn.

Đó là vì trong phong thủy, màu tím có khí chất vương giả, được đánh giá rất cao. Màu tím giúp gia chủ thu hút nhiều tiền tài và may mắn.

Trồng một cây cảnh phượng tím ở phía đông sẽ có ý nghĩa tốt lành, mang bình an, may mắn, tài lộc cho gia đình bạn. Ảnh minh họa wallpaperflare

Màu tím cũng có khả năng kết nối với các quý nhân, những người sẽ giúp đỡ và mang đến cho bạn nhiều lợi ích trong cuộc sống.

Người xưa có câu: “Tử khí Đông lai”, nghĩa là khí tía từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn.

Do đó, nếu trồng một cây cảnh phượng tím ở phía đông sẽ có ý nghĩa tốt lành, mang bình an, may mắn, tài lộc cho gia đình bạn.

Nếu bạn muốn trồng cây cảnh này thì vị trí trông đẹp nhất là ở khu vườn phía trước hoặc bao trùm lối đi hoặc trong sân. Ảnh minh họa Pinterest

Cách trồng cây cảnh phượng tím tại nhà

Jacarandas sẽ phát triển ở hầu hết mọi loại đất miễn là không quá lạnh và ẩm ướt. Tuy nhiên, chúng không thích bị ngập nước vào mùa hè và nổi tiếng là có khả năng chịu hạn khá tốt.

Theo Gardenfrontier, ở vùng nhiệt đới, cây cảnh này phát triển khoảng 20-30 cm mỗi năm trong vài năm đầu tiên. Tốc độ tăng trưởng của nó dao động tùy theo khí hậu nơi nó được trồng.

Chỉ những cây phượn tím trưởng thành từ 8 tuổi trở lên mới ra hoa từ cuối mùa xuân đến đầu mùa hè. Ngoài ra, ở những vùng có khí hậu ấm áp, cây cảnh này cũng có thể ra hoa bất cứ lúc nào.



Phượng tim có thể trồng từ hạt, tuy nhiên bạn sẽ mất thời gian để ươm hạt và chờ đợi nó lớn thành những cây vững vàng. Ảnh minh họa wallpaperflare

Nếu bạn muốn trồng cây cảnh này thì vị trí trông đẹp nhất là ở khu vườn phía trước hoặc bao trùm lối đi hoặc trong sân, nơi chúng có thể tạo bóng râm và đến mùa ra hoa sẽ "phát sáng" cho ngôi nhà, tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng.

Phượng tim có thể trồng từ hạt, tuy nhiên bạn sẽ mất thời gian để ươm hạt và chờ đợi nó lớn thành những cây vững vàng.

Do đó, bạn có thể mua cây phượng tím nhỏ ở ngoài cửa hàng cây giống và mang về nhà trồng sẽ nhanh hơn nhiều.



Cây cảnh này chịu hạn tốt, có thể tưới nước mỗi tuần hoặc hai tuần trong thời tiết khô nóng. Ảnh minh họa wallpaperflare

Ánh sáng: Cây cảnh này ưa nắng nên trồng nơi có ánh nắng đầy đủ.

Nhu cầu nước: Cây cảnh này chịu hạn tốt, có thể tưới nước mỗi tuần hoặc hai tuần trong thời tiết khô nóng.

Bón phân: Bón phân tan chậm vào tháng 3 và tháng 6 trong ba năm đầu sau khi trồng. Sau đó, cây có thể thu được các chất dinh dưỡng cần thiết từ lớp phủ phân hủy và nguồn thức ăn gần đó.

Các rắc rối chính: Cây cảnh này có thể gặp các vấn đề như đất thoát nước kém ảnh hưởng đến rễ, cành lá có thể gãy rụng trong mưa bão...



Cây cảnh này có thể gặp các vấn đề như đất thoát nước kém ảnh hưởng đến rễ, cành lá có thể gãy rụng trong mưa bão...

Cắt tỉa: Để tạo thành cây cảnh khỏe mạnh, bạn cần cắt bỏ những cành yếu, cành có hiện tượng khô gãy, cành cọ sát vào nhau. Ngoài ra, hãy xem xét đèn an ninh, đường dây điện và tường để cây không bị vướng vào.

Cây cảnh này là một loại cây giòn và có xu hướng gãy khi có gió lớn. Việc cắt tỉa thích hợp có thể giúp cây phát triển khỏe mạnh hơn nhưng cuối cùng sẽ không làm giảm nguy cơ gãy cây khi có bão.

Việc cắt tỉa thích hợp có thể giúp cây cảnh phát triển khỏe mạnh hơn nhưng cuối cùng sẽ không làm giảm nguy cơ gãy cây khi có bão. Ảnh minh họa

Cây cảnh phượng tím vô cùng quyến rũ khi phủ kín ngôi nhà, sân vườn của bạn bằng màu tím chói lóa của mình.

Hơn nữa, trồng một cây cảnh phượng tím ở phía đông sẽ có ý nghĩa tốt lành, mang bình an, may mắn, tài lộc cho gia đình bạn.

Vậy bạn còn chờ gì nữa?